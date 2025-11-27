Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Панатинаикос - Штурм
Панатинаикос - Штурм: обзор матча 27 ноября 2025
Панатинаикос
27.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
2 : 1
Завершен
Штурм
18'
К. Свидерски
74'
Д. Калабрия
34'
О. Китеишвили
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Штурм
Завершен
90'
+4'
Замена
Филип Младенович
️️️️➡️️
Тасос Бакасетас
85'
84'
Желтая карточка
Точи Чуквуани
(подножка)
Травма
Тасос Бакасетас
84'
Замена
Яннис Коцирас
️️️️➡️️
Давиде Калабрия
80'
78'
Замена
Леон Гргич
️️️️➡️️
Сиди Джатта
ГОЛ! 2:1!
Давиде Калабрия
74'
73'
Замена
Jacob Hödl
️️️️➡️️
Отар Китеишвили
Замена
Милош Пантович
️️️️➡️️
Карол Свидерски
65'
Замена
Педро Чиривелья
️️️️➡️️
Тете
65'
61'
Замена
Аксель Кайомбо
️️️️➡️️
Маурице Малоне
46'
Замена
Арьян Малич
️️️️➡️️
Джейланд Митчелл
Желтая карточка
Тасос Бакасетас
(подножка)
45'
+1
45'
+3'
Желтая карточка
Карол Свидерски
(грубость)
40'
36'
Желтая карточка
Джейланд Митчелл
(подножка)
34'
ГОЛ! 1:1!
Отар Китеишвили
Пас отдал
Йон Горенц-Станкович
25'
Желтая карточка
Йон Горенц-Станкович
(подножка)
ГОЛ! 1:0!
Карол Свидерски
Пас отдал
Анасс Зарури
18'
Желтая карточка
Сверрир Ингасон
(подножка)
8'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
11
Тасос Бакасетас
(К)
АП
31
Филип Джуричич
АП
9
Анасс Зарури
ЛВ
21
Тете
ПВ
19
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Штурм
53
Оливер Кристенсен
ВР
17
Эмир Карич
ЛЗ
2
Джейланд Митчелл
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К)
ЦЗ
47
Эмануэль Айву
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
8
Filip Rozga
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
10
Отар Китеишвили
ЦП
77
Маурице Малоне
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Юрген Саумель
Панатинаикос
71
Christos Gitonas
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
47
Sotiris Terzis
ЦП
30
Adriano Bregou
ЦП
72
Милош Пантович
ЛВ
20
Vicente Taborda
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
40
Маттео Биньетти
ВР
23
Арьян Малич
ЦЗ
24
Димитри Лавале
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
43
Jacob Hödl
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
11
Аксель Кайомбо
ПВ
38
Леон Гргич
ЦФ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
4-1-3-2
1
Дронговски
15
Ингасон
14
Палмер-Браун
5
Туба
2
Калабрия
16
Гнезда Черин
9
Зарури
31
Джуричич
21
Тете
19
Свидерски
11
Бакасетас
3-2-3-2
53
Кристенсен
4
Горенц-Станкович
47
Айву
35
Гейрхофер
2
Митчелл
17
Карич
8
42
Чуквуани
10
Китеишвили
20
Джатта
77
Малоне
11
Бакасетас
25
Младенович
25
Младенович
11
Бакасетас
2
Калабрия
27
Коцирас
27
Коцирас
2
Калабрия
21
Тете
4
Чиривелья
4
Чиривелья
21
Тете
19
Свидерски
72
Пантович
72
Пантович
19
Свидерски
2
Митчелл
23
Малич
23
Малич
2
Митчелл
10
Китеишвили
43
43
10
Китеишвили
14
Хорват
14
Хорват
77
Малоне
11
Кайомбо
11
Кайомбо
77
Малоне
20
Джатта
38
Гргич
38
Гргич
20
Джатта
Остались в запасе
Панатинаикос
Штурм
71
Christos Gitonas
ВР
3
Elton Fikaj
ЦЗ
47
Sotiris Terzis
ЦП
30
Adriano Bregou
ЦП
20
Vicente Taborda
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
53
Даниил Худяков
ВР
40
Маттео Биньетти
ВР
24
Димитри Лавале
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
26
Belmin Beganovic
ЦФ
Главный тренер
Юрген Саумель
Остались в запасе
71
Christos Gitonas
ВР
3
Elton Fikaj
ЦЗ
47
Sotiris Terzis
ЦП
30
Adriano Bregou
ЦП
20
Vicente Taborda
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
40
Маттео Биньетти
ВР
24
Димитри Лавале
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
26
Belmin Beganovic
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Юрген Саумель
Статистика матча Панатинаикос - Штурм
3
3
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
21
Офсайды
1
0
Количество передач
497
429
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.26
xGP (предотвращенные голы)
-0.39
-0.39
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Апостолос Николаидис
Посещаемость:
21013
Новости команд
Все
Панатинаикос
Штурм
«Панатинаикос» хочет усилиться российским вратарем
8 июня
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Бравшего еврокубки Бенитеса вновь уволили
22 мая
Австрийский клуб стал чемпионом спустя 61 год, россиянин помог своей команде попасть в ЛЧ
18 мая
Слот установил антирекорд среди тренеров «Ливерпуля»
16 мая
«Панатинаикос» хочет усилиться российским вратарем
8 июня
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Бравшего еврокубки Бенитеса вновь уволили
22 мая
Слот установил антирекорд среди тренеров «Ливерпуля»
16 мая
Названы два клуба, которые могут купить легионера «Спартака»
13 мая
4
Австрийский клуб стал чемпионом спустя 61 год, россиянин помог своей команде попасть в ЛЧ
18 мая
Худяков рассказал, чем его удивила Австрия: «Это недешевая страна»
7 мая
2
Худяков ответил на предложение «Спартака»
7 мая
10
Выступающий в Европе российский вратарь едва не разбился насмерть
7 мая
1
В «Штурме» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Худякову
8 апреля
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Панатинаикос
Штурм
Греция. Суперлига, 6 тур
Панатинаикос
2 : 2
17.05.2026
ПАОК
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Штурм
2 : 0
17.05.2026
Рапид
Греция. Суперлига, 5 тур
Олимпиакос
1 : 0
13.05.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 1
10.05.2026
Панатинаикос
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Хартберг
2 : 4
10.05.2026
Штурм
Греция. Суперлига, 6 тур
Панатинаикос
2 : 2
17.05.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
Олимпиакос
1 : 0
13.05.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 1
10.05.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
0 : 0
03.05.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 2 тур
Панатинаикос
0 : 2
19.04.2026
Олимпиакос
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Штурм
2 : 0
17.05.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Хартберг
2 : 4
10.05.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Зальцбург
1 : 1
03.05.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Штурм
1 : 1
26.04.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Штурм
1 : 1
22.04.2026
ЛАСК
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: