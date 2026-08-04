Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между турецким «Фенербахче» и австрийским «Штурмом» пройдет 5 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Обе команды подходят к игре в феноменальной форме: хозяева не проигрывают в восьми последних матчах, имеют надежную оборону и мощную атаку, тогда как гости не уступают в семи последних встречах, забивают в 15 последних матчах и демонстрируют впечатляющую результативность. Встреча двух команд с практически идеальными статистическими показателями обещает стать одним из самых ярких противостояний раунда. Сможет ли «Фенербахче» использовать фактор домашнего поля и свою оборонительную надежность, чтобы одержать победу, или «Штурм» продолжит свою голевую серию и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

«Фенербахче» подходит к этому матчу с высочайшей уверенностью. Команда не проигрывает в восьми последних матчах, а в последних пяти играх забила 13 голов (в среднем 2.60 за матч) и пропустила всего 2 (0.40), что говорит о мощной атаке и надежной обороне. Важно, что турецкий гранд забивает в восьми последних матчах, а в еврокубках стабильно добивается результата, пройдя «Гурник Забже» (1:0, 1:1). Домашняя поддержка на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» станет серьезным преимуществом, особенно учитывая, что «Фенербахче» традиционно силен на своем поле. В очных встречах с «Штурмом» у хозяев положительная статистика – победа 2:1 в гостях и ничья 1:1 дома в Лиге Европы 2017 года, что дает им психологическое преимущество перед этим противостоянием.

«Штурм» также находится в отличной форме и подходит к игре с высоким настроем. Команда не проигрывает в семи последних матчах и демонстрирует впечатляющую результативность: в последних пяти играх австрийский клуб забил 15 голов (в среднем 3.00 за матч) и пропустил всего 2 (0.40). Важно, что «Штурм» забивает в 15 последних матчах, что говорит о феноменальной стабильности в атаке. В квалификации Лиги чемпионов австрийцы уверенно прошли «Хартс» (4:0, 2:0), не пропустив в обоих матчах. Однако в чемпионате Австрии команда сыграла вничью с «Тиролем» (1:1), что немного подорвало уверенность перед выездным матчем в Турции.

Итоговый вывод: обе команды находятся в практически идеальной форме, но «Фенербахче» имеет преимущество домашнего поля и более высокий класс. «Штурм» опасен своей атакой, но турецкий клуб обладает надежной обороной и опытом игры в еврокубках. Наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа хозяев, при этом обе команды имеют шансы отличиться, учитывая атакующий потенциал гостей.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что обе команды находятся в феноменальной форме, демонстрируя высокую результативность и надежную оборону. В очных встречах «Фенербахче» имеет преимущество – победа и ничья в двух матчах Лиги Европы 2017 года. Это создает психологический плюс для хозяев, которые традиционно сильны на своем стадионе. Учитывая, что «Штурм» забивает в 15 последних матчах, а «Фенербахче» пропускает всего 0.40 гола за последние пять игр, это обещает упорное противостояние, где преимущество домашнего поля может стать решающим.

Прогноз на победителя

Учитывая преимущество домашнего поля «Фенербахче», его надежную оборону и историческое превосходство над «Штурмом», мы прогнозируем минимальную победу хозяев в первом матче. Турецкий гранд пропускает в среднем всего 0.40 гола за последние пять матчей и имеет опыт успешных выступлений в еврокубках. «Штурм» способен отличиться благодаря своей феноменальной голевой серии, но вряд ли сможет одержать победу на выезде против столь организованного соперника. Рекомендуем ставку на победу «Фенербахче» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.02. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Фенербахче» и «Штурмом» состоится 5 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТИСТИ.