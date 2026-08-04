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«Фенербахче» – «Штурм»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026

04 августа 2026 9:07
Фенербахче - Штурм
05 авг. 2026, среда 21:00 | Лига чемпионов, 3 раунд
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2.02
Победа «Фенербахче» с форой (-1.5)
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Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между турецким «Фенербахче» и австрийским «Штурмом» пройдет 5 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Обе команды подходят к игре в феноменальной форме: хозяева не проигрывают в восьми последних матчах, имеют надежную оборону и мощную атаку, тогда как гости не уступают в семи последних встречах, забивают в 15 последних матчах и демонстрируют впечатляющую результативность. Встреча двух команд с практически идеальными статистическими показателями обещает стать одним из самых ярких противостояний раунда. Сможет ли «Фенербахче» использовать фактор домашнего поля и свою оборонительную надежность, чтобы одержать победу, или «Штурм» продолжит свою голевую серию и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

«Фенербахче» подходит к этому матчу с высочайшей уверенностью. Команда не проигрывает в восьми последних матчах, а в последних пяти играх забила 13 голов (в среднем 2.60 за матч) и пропустила всего 2 (0.40), что говорит о мощной атаке и надежной обороне. Важно, что турецкий гранд забивает в восьми последних матчах, а в еврокубках стабильно добивается результата, пройдя «Гурник Забже» (1:0, 1:1). Домашняя поддержка на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» станет серьезным преимуществом, особенно учитывая, что «Фенербахче» традиционно силен на своем поле. В очных встречах с «Штурмом» у хозяев положительная статистика – победа 2:1 в гостях и ничья 1:1 дома в Лиге Европы 2017 года, что дает им психологическое преимущество перед этим противостоянием.

«Штурм» также находится в отличной форме и подходит к игре с высоким настроем. Команда не проигрывает в семи последних матчах и демонстрирует впечатляющую результативность: в последних пяти играх австрийский клуб забил 15 голов (в среднем 3.00 за матч) и пропустил всего 2 (0.40). Важно, что «Штурм» забивает в 15 последних матчах, что говорит о феноменальной стабильности в атаке. В квалификации Лиги чемпионов австрийцы уверенно прошли «Хартс» (4:0, 2:0), не пропустив в обоих матчах. Однако в чемпионате Австрии команда сыграла вничью с «Тиролем» (1:1), что немного подорвало уверенность перед выездным матчем в Турции.

Итоговый вывод: обе команды находятся в практически идеальной форме, но «Фенербахче» имеет преимущество домашнего поля и более высокий класс. «Штурм» опасен своей атакой, но турецкий клуб обладает надежной обороной и опытом игры в еврокубках. Наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа хозяев, при этом обе команды имеют шансы отличиться, учитывая атакующий потенциал гостей.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что обе команды находятся в феноменальной форме, демонстрируя высокую результативность и надежную оборону. В очных встречах «Фенербахче» имеет преимущество – победа и ничья в двух матчах Лиги Европы 2017 года. Это создает психологический плюс для хозяев, которые традиционно сильны на своем стадионе. Учитывая, что «Штурм» забивает в 15 последних матчах, а «Фенербахче» пропускает всего 0.40 гола за последние пять игр, это обещает упорное противостояние, где преимущество домашнего поля может стать решающим.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
3
Забитых мячей
2
1.5
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 3 раунд
Штурм
1 : 2
27.07.2017
Фенербахче
Самая крупная ничья
Лига Европы, 3 раунд
Фенербахче
1 : 1
03.08.2017
Штурм
Лига Европы, 3 раунд
Фенербахче
1 : 1
03.08.2017
Штурм
Лига Европы, 3 раунд
Штурм
1 : 2
27.07.2017
Фенербахче

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
24
Джейден Остервольде
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Манфредини
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
9
Керем Актюркоглу
ЦП
10
Марко Асенсио
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
94
Талиска Талиска
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
18
Эмран Согло
ЛЗ
2
Джейланд Митчелл
ЦЗ
5
Альберт Фалльци
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ПЗ
43
Якоб Хедль
ЛП
4
Йон Горенц-Станкович
ЦП
39
Лука Вайнхандль
ЦП
19
Simon Seidl
ПП
20
Сиди Джатта
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Фабио Инголич
4-5-1
34
Гюнок
24
Остервольде
15
Аке
37
Шкриньяр
27
Семеду
6
Гендузи
9
Актюркоглу
10
Асенсио
17
Кахведжи
7
Манфредини
94
Талиска
4-4-2
53
Худяков
28
Хайль
2
Митчелл
5
Фалльци
18
Согло
19
Seidl
4
Горенц-Станкович
39
Вайнхандль
43
Хедль
17
Влодарчик
20
Джатта
Остались в запасе
Фенербахче
Штурм
Главный тренер
Айкют Кочаман
Главный тренер
Фабио Инголич
Главный тренер
Айкют Кочаман
Главный тренер
Фабио Инголич

Прогноз на победителя

Учитывая преимущество домашнего поля «Фенербахче», его надежную оборону и историческое превосходство над «Штурмом», мы прогнозируем минимальную победу хозяев в первом матче. Турецкий гранд пропускает в среднем всего 0.40 гола за последние пять матчей и имеет опыт успешных выступлений в еврокубках. «Штурм» способен отличиться благодаря своей феноменальной голевой серии, но вряд ли сможет одержать победу на выезде против столь организованного соперника. Рекомендуем ставку на победу «Фенербахче» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.02. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Фенербахче» и «Штурмом» состоится 5 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТИСТИ.

«Фенербахче» – «Штурм»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026

2.02
Победа «Фенербахче» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов Штурм Фенербахче
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