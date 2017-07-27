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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штурм - Фенербахче
Штурм - Фенербахче: обзор матча 27 июля 2017
Штурм
27.07.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Фенербахче
35'
Р. Нойштедтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Фенербахче
35'
ГОЛ! 0:1!
Р. Нойштедтер
Пас отдал
М. Вальбуэна
13'
Желтая карточка
О. Туфан
Желтая карточка
Х. Ликояннис
5'
Начало матча
Статистика матча Штурм - Фенербахче
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
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