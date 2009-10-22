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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Панатинаикос - Штурм
Панатинаикос - Штурм: обзор матча 22 октября 2009
Панатинаикос
22.10.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 3 тур
1 : 0
Завершен
Штурм
60'
Д. Салпингидис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Штурм
Замена
А. Рукавина
️️️️
Г. Карагунис
Замена
Д. Хасслер
️️️️
А. Хольцл
Замена
Ж. Симао
️️️️
С. Лето
Желтая карточка
Габриэл
Замена
Я. Яншер
️️️️
Х. Буква
Желтая карточка
М. Зоннляйтнер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Салпингидис
Замена
С. Нинис
️️️️
К. Кацуранис
Желтая карточка
Х. Буква
Желтая карточка
Г. Карагунис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
30
Александрос Цорвас
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
15
Силва Жилберто
ЦП
28
Константинос Кацуранис
ЦП
19
Габриэл
ПВ
5
Себастьян Лето
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Хенк тен Кате
Штурм
1
Кристиан Гратцей
ВР
5
Марк Преттенталер
ЦЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
10
Харис Буква
ЛП
6
Мануэль Вебер
ЦП
6
Петр Глинка
ЦП
10
Самир Муратович
АП
8
Андреас Хольцл
ПП
28
Даниэль Байхлер
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Панатинаикос
1
Марио Галинович
ВР
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
Штурм
12
Андреас Луксе
ВР
24
Лука Таушманн
ЦЗ
5
Фердинанд Фельдхофер
ЦЗ
29
Сандро Фода
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Доминик Хасслер
ЦФ
30
Клемен Лаврич
ЦФ
3-3-1-3
30
Цорвас
21
Спиропулос
3
Саррьеги
26
Винтра
14
Карагунис
15
Жилберто
28
Кацуранис
19
Габриэл
14
Салпингидис
12
Сиссе
5
Лето
4-4-1-1
1
Гратцей
17
Эренрайх
23
Шильденфельд
6
Зоннляйтнер
5
Преттенталер
8
Хольцл
6
Вебер
6
Глинка
10
Буква
10
Муратович
28
Байхлер
14
Карагунис
55
Рукавина
55
Рукавина
14
Карагунис
28
Кацуранис
11
Нинис
11
Нинис
28
Кацуранис
5
Лето
23
Симао
23
Симао
5
Лето
8
Хольцл
30
Хасслер
30
Хасслер
8
Хольцл
10
Буква
89
Яншер
89
Яншер
10
Буква
Остались в запасе
Панатинаикос
Штурм
1
Марио Галинович
ВР
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
Главный тренер
Хенк тен Кате
24
Лука Таушманн
ЦЗ
29
Сандро Фода
ЦП
12
Андреас Луксе
ВР
5
Фердинанд Фельдхофер
ЦЗ
30
Клемен Лаврич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
1
Марио Галинович
ВР
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
Остались в запасе
24
Лука Таушманн
ЦЗ
29
Сандро Фода
ЦП
12
Андреас Луксе
ВР
5
Фердинанд Фельдхофер
ЦЗ
30
Клемен Лаврич
ЦФ
Главный тренер
Хенк тен Кате
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Панатинаикос - Штурм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Петер Расмуссен
(Копенгаген)
Стадион:
Апостолос Николаидис
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