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  • «Оболонь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Оболонь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 17:50
Оболонь
22.11.2025, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
0 : 6
Завершен
Шахтер
45+1' В. Бондарь 48' В. Тобиас 49' Л. Мейреллес 69' Эгиналдо 80' Исаке 82' К. Элиас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
50
D. Semenov
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
5
Владислав Приймак
ОП
10
Олег Слободян
АП
13
Игорь Мединский
ПВ
97
Олег Ильин
ПВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
19
Артем Бондаренко
АП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Оболонь
23
Vadym Stashkiv
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
19
Maksym Titov
ЦЗ
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
6
Максим Чех
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
42
Евгений Пасич
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
14
Исаке
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
3-3-3
1
Федоривский
50
5
Курко
37
Дубко
24
Прокопенко
5
Приймак
55
Суханов
13
Мединский
10
Слободян
97
Ильин
4-1-3-2
31
Ризнык
17
Тобиас
6
Марлон
5
Бондарь
13
Энрике
6
Гомес
11
Невертон
19
Бондаренко
7
Эгиналдо
49
Мейреллес
27
Очеретко
5
Курко
6
Чех
6
Чех
5
Курко
50
17
Черненко
17
Черненко
50
24
Прокопенко
77
Бычек
77
Бычек
24
Прокопенко
97
Ильин
42
Пасич
42
Пасич
97
Ильин
13
Мединский
9
Устименко
9
Устименко
13
Мединский
6
Марлон
22
Матвиенко
22
Матвиенко
6
Марлон
7
Эгиналдо
37
Феррейра
37
Феррейра
7
Эгиналдо
8
Крыськив
8
Крыськив
11
Невертон
14
Исаке
14
Исаке
11
Невертон
49
Мейреллес
9
Элиас
9
Элиас
49
Мейреллес
Остались в запасе
Оболонь
Шахтер
23
Vadym Stashkiv
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
19
Maksym Titov
ЦЗ
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
19
Maksym Titov
ЦЗ
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Оболонь - Шахтер
3
1
1
Всего ударов по воротам
1
23
Удары в створ
1
16
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Шахтера», 13-й тур чемпионата Украины (Премьер-Лига) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Шахтер»

«Оболонь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Шахтер Оболонь
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