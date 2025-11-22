22.11.2025, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Украина. Премьер-лига, 13 тур
0 : 6
Завершен
Составы команд
Оболонь
Оболонь
3-3-3
1
Федоривский
50
5
Курко
37
Дубко
24
Прокопенко
5
Приймак
55
Суханов
13
Мединский
10
Слободян
97
Ильин
4-1-3-2
31
Ризнык
17
Тобиас
6
Марлон
5
Бондарь
13
Энрике
6
Гомес
11
Невертон
19
Бондаренко
7
Эгиналдо
49
Мейреллес
27
Очеретко
5
Курко
6
Чех
6
Чех
5
Курко
50
17
Черненко
17
Черненко
50
24
Прокопенко
77
Бычек
77
Бычек
24
Прокопенко
97
Ильин
42
Пасич
42
Пасич
97
Ильин
13
Мединский
9
Устименко
9
Устименко
13
Мединский
6
Марлон
22
Матвиенко
22
Матвиенко
6
Марлон
7
Эгиналдо
37
Феррейра
37
Феррейра
7
Эгиналдо
8
Крыськив
8
Крыськив
11
Невертон
14
Исаке
14
Исаке
11
Невертон
49
Мейреллес
9
Элиас
9
Элиас
49
Мейреллес
Остались в запасе
Оболонь
Шахтер
23
Vadym Stashkiv
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
19
Maksym Titov
ЦЗ
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
19
Maksym Titov
ЦЗ
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Оболонь - Шахтер
3
1
1
Всего ударов по воротам
1
23
Удары в створ
1
16
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Шахтера», 13-й тур чемпионата Украины (Премьер-Лига) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»