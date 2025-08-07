Введите ваш ник на сайте
Расписание матчей
Лига Европы
Панатинаикос - Шахтер
Панатинаикос - Шахтер: обзор матча 07 августа 2025
Панатинаикос
07.08.2025, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Панатинаикос - Шахтер
Завершен
Замена
Александер Еремеефф
️️️️➡️️
Карол Свидерски
81'
76'
Замена
Марьян Швед
️️️️➡️️
Эгиналдо
73'
Замена
Педриньо
️️️️➡️️
Alisson Santana
73'
Замена
Эгиналдо
️️️️➡️️
Кауа Элиас
Замена
Анасс Зарури
️️️️➡️️
Тете
68'
Замена
Филип Младенович
️️️️➡️️
Георгиос Кирьякопулос
55'
Замена
Адам Гнезда Черин
️️️️➡️️
Филип Джуричич
55'
Замена
Манолис Сиопис
️️️️➡️️
Педро Чиривелья
55'
Желтая карточка
Георгиос Кирьякопулос
46'
Желтая карточка
Педро Чиривелья
20'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
69
Бартломей Дронговски
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
20
Неманья Максимович
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Тете
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
19
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
10
Георгий Судаков
АП
39
Невертон
ЛВ
19
Кауа Элиас
ЦФ
30
Alisson Santana
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Панатинаикос
40
Альбан Лафон
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
21
Тин Едвай
ЦЗ
26
Elton Fikaj
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
9
Анасс Зарури
ЛВ
17
Даниэль Мансини
ПВ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
29
Александер Еремеефф
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
20
Anton Hlushchenko
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
38
Педриньо
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
4-1-1-3-1
69
Дронговски
77
Кирьякопулос
14
Палмер-Браун
5
Туба
27
Коцирас
4
Чиривелья
20
Максимович
10
Тете
31
Джуричич
28
Пельистри
19
Свидерски
4-1-3-2
31
Ризнык
17
Тобиас
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
6
Гомес
27
Очеретко
10
Судаков
39
Невертон
30
19
Элиас
77
Кирьякопулос
25
Младенович
25
Младенович
77
Кирьякопулос
4
Чиривелья
6
Сиопис
6
Сиопис
4
Чиривелья
31
Джуричич
16
Гнезда Черин
16
Гнезда Черин
31
Джуричич
10
Тете
9
Зарури
9
Зарури
10
Тете
19
Свидерски
29
Еремеефф
29
Еремеефф
19
Свидерски
30
38
Педриньо
38
Педриньо
30
21
Бондаренко
21
Бондаренко
19
Элиас
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
19
Элиас
Эгиналдо
9
Швед
9
Швед
Эгиналдо
Панатинаикос
Шахтер
40
Альбан Лафон
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
21
Тин Едвай
ЦЗ
26
Elton Fikaj
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
17
Даниэль Мансини
ПВ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
20
Anton Hlushchenko
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
40
Альбан Лафон
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
21
Тин Едвай
ЦЗ
26
Elton Fikaj
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
17
Даниэль Мансини
ПВ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Статистика матча Панатинаикос - Шахтер
2
1
Желтые карточки
2
1
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Олимпийский
Панатинаикос
Шахтер
«Верес» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.82
Вчера, 21:10
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
«Шахтер» – «Панатинайкос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025
14 августа, 19:50
Гендиректор «Шахтера» высказался против возвращения российских команд в международные турниры
13 августа, 18:10
10
Лодыгин подписал контракт с новым клубом
12 августа, 14:14
1
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
«Шахтер» – «Панатинайкос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025
14 августа, 19:50
Лодыгин подписал контракт с новым клубом
12 августа, 14:14
1
Российский игрок покинул греческий клуб
10 августа, 15:01
1
«Панатинаикос» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2025
7 августа, 19:50
«Верес» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.82
Вчера, 21:10
«Шахтер» – «Панатинайкос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025
14 августа, 19:50
Гендиректор «Шахтера» высказался против возвращения российских команд в международные турниры
13 августа, 18:10
10
«Карпаты» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2025
10 августа, 16:50
«Карпаты» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.46
9 августа, 11:19
Панатинаикос
Шахтер
Лига Европы, 3 раунд
Шахтер
0 : 0
14.08.2025
Панатинаикос
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Карпаты
3 : 3
10.08.2025
Шахтер
Лига Европы, 3 раунд
Панатинаикос
0 : 0
07.08.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Эпицентр
0 : 1
03.08.2025
Шахтер
Лига Европы, 2 раунд
Шахтер
2 : 0
31.07.2025
Бешикташ
Лига Европы, 3 раунд
Шахтер
0 : 0
14.08.2025
Панатинаикос
Лига Европы, 3 раунд
Панатинаикос
0 : 0
07.08.2025
Шахтер
Лига чемпионов, 2 раунд
Панатинаикос
1 : 1
30.07.2025
Рейнджерс
Лига чемпионов, 2 раунд
Рейнджерс
2 : 0
22.07.2025
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Панатинаикос
0 : 1
11.05.2025
Олимпиакос
Лига Европы, 3 раунд
Шахтер
0 : 0
14.08.2025
Панатинаикос
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Карпаты
3 : 3
10.08.2025
Шахтер
Лига Европы, 3 раунд
Панатинаикос
0 : 0
07.08.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Эпицентр
0 : 1
03.08.2025
Шахтер
Лига Европы, 2 раунд
Шахтер
2 : 0
31.07.2025
Бешикташ
