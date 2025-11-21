Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Оболонь» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 2.00

21 ноября 2025 12:35
Оболонь - Шахтер
22 нояб. 2025, суббота 19:00 | Украина. Премьер-лига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Шахтера» с форой -1,5
Сделать ставку

22 ноября 2025 года в 19:00 состоится поединок 13-го тура чемпионата Украины. «Оболонь» попробует дать бой главному фавориту сезона – «Шахтеру».

«Оболонь»

«Оболонь» бросает то в жар, то в холод. Команда, названная в честь одноименного пивзавода болтается на 11-й строчке в таблице чемпионата Украины и ставит перед собой задачу сохранить прописку в УПЛ (подобные вопросы решают едва ли не половина представителей турнира).

Последние три игры:

  • Эпицентр – Оболонь 1:2
  • Кудривка – Оболонь 1:0
  • Оболонь – Полесье 0:4

«Шахтер»

«Горняки» пережили кризис и решили не рубить с плеча – тренер Арда Туран остался на занимаемой должности, хотя в прессе уже ходили самые разные слухи на этот счет. По всей видимости, спортивному директору «Шахтера» Дарио Срна удалось отстоять свою креатуру перед высшим руководством клуба.

Перед паузой на международные матчи «горняки» увеличили отрыв от ближайших преследователей на 4 очка. Как это ни странно – вторая и третья команда не носят название «Динамо Киев». «Шахтер» ведет борьбу за лидерство со скромным «ЛНЗ» и «Полесьем».

Последние три игры:

  • Шахтер – Полтава 7:1
  • Шахтер – Брейдаблик 2:0
  • Шахтер – Динамо Киев 3:1

Очные встречи

  • Оболонь – Шахтер 0:2
  • Шахтер – Оболонь 4:0
  • Оболонь – Шахтер 0:3

Прогноз на матч «Оболонь» – «Шахтер»

Целый десант легионеров «Шахтера» получил возможность перезарядить батарейки и восстановить силы. Считаем, что «горняки» обязаны справиться с «Оболонью» и как минимум не позволить приблизиться к своим позициям в УПЛ.

Прогноз: победа «Шахтера» с форой -1,5. Коэффициент – 2.00. Прогноз на счет – 0:2.

2.00
Победа «Шахтера» с форой -1,5
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига Шахтер Оболонь
Другие прогнозы
21.11.2025
22:30
2.65
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц - Хоффенхайм
Победа «Хоффенхайма»
21.11.2025
23:00
1.85
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия - Леванте
Обе забьют
22.11.2025
14:00
2.13
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург - Балтика
Победа «Балтики»
22.11.2025
14:00
1.90
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал - Слуцк
Победа «Слуцк» с форой (0)
22.11.2025
14:00
2.10
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты - Металлист 1925
Победа «Карпаты»
22.11.2025
14:00
1.95
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 10 тур
Победа - Севастополь
Победа «Севастополя»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 