22 ноября 2025 года в 19:00 состоится поединок 13-го тура чемпионата Украины. «Оболонь» попробует дать бой главному фавориту сезона – «Шахтеру».

«Оболонь»

«Оболонь» бросает то в жар, то в холод. Команда, названная в честь одноименного пивзавода болтается на 11-й строчке в таблице чемпионата Украины и ставит перед собой задачу сохранить прописку в УПЛ (подобные вопросы решают едва ли не половина представителей турнира).

Последние три игры:

Эпицентр – Оболонь 1:2

Кудривка – Оболонь 1:0

Оболонь – Полесье 0:4

«Шахтер»

«Горняки» пережили кризис и решили не рубить с плеча – тренер Арда Туран остался на занимаемой должности, хотя в прессе уже ходили самые разные слухи на этот счет. По всей видимости, спортивному директору «Шахтера» Дарио Срна удалось отстоять свою креатуру перед высшим руководством клуба.

Перед паузой на международные матчи «горняки» увеличили отрыв от ближайших преследователей на 4 очка. Как это ни странно – вторая и третья команда не носят название «Динамо Киев». «Шахтер» ведет борьбу за лидерство со скромным «ЛНЗ» и «Полесьем».

Последние три игры:

Шахтер – Полтава 7:1

Шахтер – Брейдаблик 2:0

Шахтер – Динамо Киев 3:1

Очные встречи

Оболонь – Шахтер 0:2

Шахтер – Оболонь 4:0

Оболонь – Шахтер 0:3

Прогноз на матч «Оболонь» – «Шахтер»

Целый десант легионеров «Шахтера» получил возможность перезарядить батарейки и восстановить силы. Считаем, что «горняки» обязаны справиться с «Оболонью» и как минимум не позволить приблизиться к своим позициям в УПЛ.

Прогноз: победа «Шахтера» с форой -1,5. Коэффициент – 2.00. Прогноз на счет – 0:2.