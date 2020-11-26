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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Риека
Наполи - Риека: обзор матча 26 ноября 2020
Наполи
26.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
2 : 0
Завершен
Риека
41'
А. Анастасио (АГ)
75'
И. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Риека
87'
Замена
️️️️
Ф. Андрияшевич
87'
Замена
️️️️
А. Гнезда Черин
Замена
Ф. Руис
️️️️
А. Петанья
81'
80'
Замена
Ф. Браут
️️️️
А. Анастасио
78'
Замена
С. Ятеке
️️️️
Р. Мурич
ГОЛ! 2:0!
И. Лосано
Пас отдал
Л. Инсинье
75'
74'
Желтая карточка
А. Анастасио
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Э. Эльмас
69'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Д. Демме
69'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
П. Зелински
64'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
64'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Анастасио
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Риека
33
Иван Невистич
ВР
32
Армандо Анастасио
ЛЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
11
Франко Андрияшевич
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Риека
31
Давид Нволокор
ВР
2
Филип Браут
ЦЗ
56
Марко Путник
ЦЗ
20
Момчило Распопович
ЦЗ
11
Стерлинг Ятеке
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Мерет
13
Гулам
52
Максимович
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
8
Бакайоко
6
Демме
99
Эльмас
7
Зелински
21
Политано
37
Петанья
3-2-4-1
33
Невистич
23
Стефули
6
Смольчич
27
Томечак
44
Галович
32
Анастасио
10
Лончар
22
Гнезда Черин
14
Велкоски
11
Андрияшевич
11
Мурич
6
Демме
68
Лоботка
68
Лоботка
6
Демме
37
Петанья
8
Руис
8
Руис
37
Петанья
7
Зелински
10
Инсинье
10
Инсинье
7
Зелински
99
Эльмас
10
Мертенс
10
Мертенс
99
Эльмас
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
32
Анастасио
2
Браут
2
Браут
32
Анастасио
11
Мурич
11
Ятеке
11
Ятеке
11
Мурич
Остались в запасе
Наполи
Риека
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
31
Давид Нволокор
ВР
56
Марко Путник
ЦЗ
20
Момчило Распопович
ЦЗ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
Остались в запасе
31
Давид Нволокор
ВР
56
Марко Путник
ЦЗ
20
Момчило Распопович
ЦЗ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Наполи - Риека
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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