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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Остенде - Марсель
Остенде - Марсель: обзор матча 03 августа 2017
Остенде
03.08.2017, четверг, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Первый матч – 2 : 4
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Марсель
Желтая карточка
С. Сиани
68'
4'
Желтая карточка
Л. Густаво
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
1
Силвио Прото
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
7
Себастьен Сиани
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остенде
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
4-1-1-1
1
Прото
3
Уоллес
5
Томашевич
27
Капон
16
Милич
7
Сиани
17
Мусона
17
Акпала
4-1-2-2-1
30
Манданда
2
Сакаи
15
Губочан
6
Роланду
23
Рами
14
Густаво
20
Лопес
8
Сансон
10
Пайет
7
Окампос
98
Жермен
Остались в запасе
Остенде
Марсель
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
99
Франк Ангисса
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Остенде - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
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