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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Остенде
Марсель - Остенде: обзор матча 27 июля 2017
Марсель
27.07.2017, четверг, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
4 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Остенде
2'
В. Жермен
32'
М. Сансон
57'
В. Жермен
82'
В. Жермен
26'
С. Сиани (П)
69'
Н. Мусона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Остенде
ГОЛ! 4:2!
В. Жермен
Пас отдал
Д. Пайет
82'
69'
ГОЛ! 3:2!
Н. Мусона
60'
Желтая карточка
С. Сиани
ГОЛ! 3:1!
В. Жермен
Пас отдал
М. Лопес
57'
ГОЛ! 2:1!
М. Сансон
32'
Желтая карточка
Ф. Товен
26'
26'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Сиани
Желтая карточка
П. Эвра
15'
ГОЛ! 1:0!
В. Жермен
Пас отдал
Ф. Товен
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остенде
1
Силвио Прото
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
7
Себастьен Сиани
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
22
Грегори Сертик
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Остенде
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
4-1-2-2-1
30
Манданда
27
Эвра
23
Рами
6
Роланду
2
Сакаи
14
Густаво
8
Сансон
20
Лопес
10
Пайет
10
Товен
98
Жермен
4-1-1-1
1
Прото
3
Уоллес
5
Томашевич
27
Капон
16
Милич
7
Сиани
17
Мусона
17
Акпала
Остались в запасе
Марсель
Остенде
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Остались в запасе
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Марсель - Остенде
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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