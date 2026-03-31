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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко - Парагвай
Марокко - Парагвай: обзор матча 31 марта 2026
Марокко
31.03.2026, вторник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Парагвай
48'
Б. Эль-Ханнус
53'
Н. Эль-Айнауи
88'
Г. Кабальеро
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Марокко - Парагвай
Завершен
90'
+3
Желтая карточка
Омар Альдрете
90'
+1
Желтая карточка
Густаво Гомес
(фол)
90'
+6'
88'
ГОЛ! 2:1!
Густаво Кабальеро
Пас отдал
Хуан Хосе Касерес
85'
Гол отменен - офсайд
Омар Альдрете
Замена
Эз Абде
️️️️➡️️
Шемсдин Тальби
82'
Замена
Мохамед Раби Хримат
️️️️➡️️
Самир Эль-Мурабе
82'
Замена
Суфьян Эль-Каруани
️️️️➡️️
Анасс Салах-Эддин
82'
73'
Желтая карточка
Хуан Хосе Касерес
(неспортивное поведение)
Желтая карточка
Исса Диоп
(неспортивное поведение)
73'
70'
Замена
Густаво Кабальеро
️️️️➡️️
Мигель Альмирон
70'
Замена
Антонио Санабрия
️️️️➡️️
Габриэль Авалос
Замена
Амин Адли
️️️️➡️️
Жессим Яссин
69'
Замена
Закария Эль Уахди
️️️️➡️️
Ашраф Хакими
69'
Замена
Аюб Эль-Кааби
️️️️➡️️
Суфьян Рахими
69'
Замена
Браим Диас
️️️️➡️️
Билал Эль-Ханнус
69'
56'
Замена
Маурисио
️️️️➡️️
Брайан Охеда
ГОЛ! 2:0!
Нил Эль-Айнауи
Пас отдал
Ашраф Хакими
53'
ГОЛ! 1:0!
Билал Эль-Ханнус
Пас отдал
Ашраф Хакими
48'
Желтая карточка
Редуан Аляль
(фол)
37'
37'
Желтая карточка
Мигель Альмирон
26'
Желтая карточка
Диего Гомес
(грубость)
Желтая карточка
Нил Эль-Айнауи
(задержка)
24'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
14
Исса Диоп
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К)
ПЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
15
Самир Эль-Мурабе
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
9
Суфьян Рахими
ЛВ
16
Жессим Яссин
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Парагвай
12
Орландо Гилл
ВР
3
Омар Альдрете
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
8
Диего Гомес
ЦП
20
Брайан Охеда
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Марокко
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
15
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
0
Исмаэль Бауф
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
0
Мохамед Раби Хримат
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
14
Уссама Таргаллин
ЦП
10
Браим Диас
АП
29
Райан Бунида
АП
17
Эз Абде
ЛВ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
19
Яссир Забири
ЦФ
Парагвай
1
Роберто Фернандес
ВР
22
Гастон Ольвейра
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
13
Хосе Канале
ЦЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
13
Алан Бенитес
ЦЗ
13
Лукас Ромеро
ЦП
23
Матиас Галарса
ЦП
11
Маурисио
АП
7
Рамон Соса
ЛВ
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
18
Алекс Арсе
ЦФ
26
Александро Майдана
ЦФ
4-2-3-1
1
Буну
26
Салах-Эддин
25
Аляль
14
Диоп
2
Хакими
24
Эль-Айнауи
15
Эль-Мурабе
9
Рахими
23
Эль-Ханнус
7
Тальби
16
Яссин
4-2-2-2
12
Гилл
4
Касерес
15
Гомес
6
Алонсо
3
Альдрете
8
Гомес
20
Охеда
19
Энкисо
10
Альмирон
21
Авалос
16
Бобадилья
26
Салах-Эддин
15
Эль-Каруани
15
Эль-Каруани
26
Салах-Эддин
2
Хакими
13
Эль Уахди
13
Эль Уахди
2
Хакими
15
Эль-Мурабе
0
Хримат
0
Хримат
15
Эль-Мурабе
23
Эль-Ханнус
10
Диас
10
Диас
23
Эль-Ханнус
7
Тальби
17
Эз Абде
17
Эз Абде
7
Тальби
9
Рахими
20
Эль-Кааби
20
Эль-Кааби
9
Рахими
16
Яссин
21
Адли
21
Адли
16
Яссин
20
Охеда
11
Маурисио
11
Маурисио
20
Охеда
10
Альмирон
24
Кабальеро
24
Кабальеро
10
Альмирон
21
Авалос
9
Санабрия
9
Санабрия
21
Авалос
Остались в запасе
Марокко
Парагвай
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
18
Шади Рияд
ЦЗ
0
Исмаэль Бауф
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Аззедин Унаи
ЦП
14
Уссама Таргаллин
ЦП
29
Райан Бунида
АП
19
Яссир Забири
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
1
Роберто Фернандес
ВР
22
Гастон Ольвейра
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
13
Хосе Канале
ЦЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
13
Алан Бенитес
ЦЗ
13
Лукас Ромеро
ЦП
23
Матиас Галарса
ЦП
7
Рамон Соса
ЛВ
18
Алекс Арсе
ЦФ
26
Александро Майдана
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Остались в запасе
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
18
Шади Рияд
ЦЗ
0
Исмаэль Бауф
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Аззедин Унаи
ЦП
14
Уссама Таргаллин
ЦП
29
Райан Бунида
АП
19
Яссир Забири
ЦФ
Остались в запасе
1
Роберто Фернандес
ВР
22
Гастон Ольвейра
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
13
Хосе Канале
ЦЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
13
Алан Бенитес
ЦЗ
13
Лукас Ромеро
ЦП
23
Матиас Галарса
ЦП
7
Рамон Соса
ЛВ
18
Алекс Арсе
ЦФ
26
Александро Майдана
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Статистика матча Марокко - Парагвай
3
5
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
ВАР
0
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
8
11
Офсайды
1
3
Количество передач
588
352
Сейвы
6
2
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ваттеллье
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