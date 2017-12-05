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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - ЦСКА
Манчестер Юнайтед - ЦСКА: обзор матча 05 декабря 2017
Манчестер Юнайтед
05.12.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА
64'
Р. Лукаку
66'
М. Рэшфорд
45'
Витиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - ЦСКА
90'
+1
Замена
Х. Хосонов
️️️️
К. Набабкин
82'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Витиньо
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Р. Лукаку
74'
Желтая карточка
С. Мактоминей
73'
Замена
А. Туанзебе
️️️️
Л. Валенсия
72'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
А. Эррера
67'
ГОЛ! 2:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Х. Мата
66'
65'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
Ф. Чалов
ГОЛ! 1:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
П. Погба
64'
57'
Желтая карточка
В. Березуцкий
45'
ГОЛ! 0:1!
Витиньо
Пас отдал
М. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛАЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПАЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
21
Андер Эррера
ОП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
18
Константин Кучаев
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Манчестер Юнайтед
2
Жоэл Перейра
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
11
Александр Макаров
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-3-1-2-1
44
Ромеро
17
Блинд
6
Смоллинг
3
Линделеф
23
Шоу
21
Эррера
25
Валенсия
8
Погба
9
Рэшфорд
64
Мата
9
Лукаку
3-3-1-2-1
35
Акинфеев
5
Васин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
18
Кучаев
14
Набабкин
66
Дзагоев
10
Головин
11
Витиньо
63
Чалов
25
Валенсия
4
Туанзебе
4
Туанзебе
25
Валенсия
21
Эррера
8
Мактоминей
8
Мактоминей
21
Эррера
9
Лукаку
9
Марсьяль
9
Марсьяль
9
Лукаку
14
Набабкин
80
Хосонов
80
Хосонов
14
Набабкин
63
Чалов
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
63
Чалов
11
Витиньо
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
11
Витиньо
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
2
Жоэл Перейра
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Илья Помазун
ВР
11
Александр Макаров
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
11
Александр Макаров
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Манчестер Юнайтед - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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