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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлист - Мальме
Металлист - Мальме: обзор матча 04 ноября 2011
Металлист
04.11.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа G, 4 тур
3 : 1
Завершен
Мальме
46'
Тайсон
56'
Тайсон
90'
Фининьо
65'
М. Ранеги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Мальме
Замена
С. Валяев
️️️️
М. Девич
+2
ГОЛ! 3:1!
Фининьо
Пас отдал
Тайсон
Замена
Т. Мальм
️️️️
Д. Дурмаз
Замена
А. Мехмети
️️️️
Д. Ларссон
Замена
Д. Обинн
️️️️
И. Пекальски
ГОЛ! 2:1!
М. Ранеги
Желтая карточка
И. Пекальски
ГОЛ! 2:0!
Тайсон
Замена
Фининьо
️️️️
О. Шелаев
ГОЛ! 1:0!
Тайсон
Желтая карточка
Рикардиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
5
Олег Шелаев
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
8
Эдмар
ЦП
11
Тайсон
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
4
Даниэль Андерссон
ЦЗ
2
Ульрих Винзентс
ПЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
17
Иво Пекальски
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
9
Вилтон Фигейредо
ЦП
4
Маркус Халсти
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Рикард Норлинг
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
11
Евгений Будник
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
46
Артем Радченко
ЦФ
Мальме
30
Симон Форсен
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
23
Тобиас Мальм
ЦП
5
Мильян Мутавдзич
ЦП
11
Джеффри Обинн
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
4-1-3-2
81
Дишленкович
19
Пшеничных
6
Торсильери
18
Гуйе
3
Вильягра
5
Шелаев
29
Бланко
19
Торрес
8
Эдмар
32
Девич
11
Тайсон
3-5-2
27
Далин
2
Винзентс
4
Андерссон
20
Рикардиньо
10
Дурмаз
6
Хамад
9
Фигейредо
4
Халсти
17
Пекальски
13
Ранеги
12
Ларссон
5
Шелаев
13
Фининьо
13
Фининьо
5
Шелаев
32
Девич
78
Валяев
78
Валяев
32
Девич
10
Дурмаз
23
Мальм
23
Мальм
10
Дурмаз
17
Пекальски
11
Обинн
11
Обинн
17
Пекальски
12
Ларссон
26
Мехмети
26
Мехмети
12
Ларссон
Остались в запасе
Металлист
Мальме
46
Артем Радченко
ЦФ
29
Александр Горяинов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Мильян Мутавдзич
ЦП
30
Симон Форсен
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
Главный тренер
Рикард Норлинг
Остались в запасе
46
Артем Радченко
ЦФ
29
Александр Горяинов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
Остались в запасе
5
Мильян Мутавдзич
ЦП
30
Симон Форсен
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
Главный тренер
Рикард Норлинг
Статистика матча Металлист - Мальме
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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