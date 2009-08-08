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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Сатурн
Кубань (ЛФЛ) - Сатурн: обзор матча 08 августа 2009
Кубань (ЛФЛ)
08.08.2009, суббота, 21:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Сатурн
81'
П. Немов
84'
Д. Лоськов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Сатурн
Желтая карточка
В. Боавентура
Замена
Х. Бабангида
️️️️
А. Касаев
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Лоськов
Замена
А. Байрыев
️️️️
А. Тлисов
ГОЛ! 0:1!
П. Немов
Пас отдал
Р. Нахушев
Замена
А. Сапета
️️️️
Е. Левченко
Желтая карточка
П. Немов
Замена
Л. Ковель
️️️️
Д. Кириченко
Замена
С. Окоронкво
️️️️
А. Каряка
Желтая карточка
Б. Ангбва
Замена
Б. Карюкин
️️️️
М. Жавнерчик
Красная карточка
А. Ботвиньев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
15
Максим Жавнерчик
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
2
Сани Кайта
ЦП
0
Хамину Драман
ЦП
8
Артур Тлисов
ЦП
10
Андрей Топчу
(К)
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
Сатурн
31
Антонин Кински
(К)
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
0
Евгений Левченко
ЦП
5
Петр Немов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
89
Харуна Бабангида
АП
4
Ренат Баратов
ЦФ
0
Осеи Эммануель Окодува
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Михаил Спирин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
4-5-1
62
Ботвиньев
98
Боавентура
30
Зуэла
23
Джиоев
15
Жавнерчик
11
Касаев
2
Кайта
0
Драман
8
Тлисов
10
Топчу
15
Траоре
4-5-1
31
Кински
4
Ангбва
0
Халилович
3
Мальков
55
Нахушев
88
Иванов
10
Лоськов
0
Левченко
5
Немов
5
Каряка
10
Кириченко
15
Жавнерчик
85
Карюкин
85
Карюкин
15
Жавнерчик
8
Тлисов
28
Байрыев
28
Байрыев
8
Тлисов
11
Касаев
89
Бабангида
89
Бабангида
11
Касаев
5
Каряка
8
Окоронкво
8
Окоронкво
5
Каряка
10
Кириченко
11
Ковель
11
Ковель
10
Кириченко
0
Левченко
41
Сапета
41
Сапета
0
Левченко
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Сатурн
4
Ренат Баратов
ЦФ
5
Александр Хохлов
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
0
Осеи Эммануель Окодува
ЦФ
21
Михаил Спирин
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
11
Иван Темников
ПЗ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
4
Ренат Баратов
ЦФ
5
Александр Хохлов
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
0
Осеи Эммануель Окодува
ЦФ
Остались в запасе
21
Михаил Спирин
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
11
Иван Темников
ПЗ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Сатурн
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
И. Барышников
С. Хральцов (оба - Москва)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:45 (прямая)
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