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Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Судан
Кот-д'Ивуар - Судан: обзор матча 22 января 2012
Кот-д'Ивуар
22.01.2012, воскресенье, 20:00
Кубок Африканских Наций, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Судан
39'
Д. Дрогба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кот-д'Ивуар - Судан
Замена
С. Думбия
️️️️
Жервиньо
Замена
А. Кейта
️️️️
Ш. Тиоте
Замена
М. Градель
️️️️
С. Калу
ГОЛ! 1:0!
Д. Дрогба
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
20
Игор Лоло
ЛЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
10
Жервиньо
ЛВ
19
Яя Туре
ЦП
9
Шейк Тиоте
ЦП
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Франсуа Зауи
Судан
1
Бахаэддин Рихан
ВР
14
Балла Габир
ЦЗ
9
Саиф Масави
ЦЗ
4
Наймаддин Абдалла
ЦЗ
3
Мовайя Башир
ЦЗ
13
Амиер Камаль
ЦП
8
Хайтхам Мустафа
ЦП
19
Мохамед Ахмед Биша
ЦП
5
Алаа Элдин Юсиф
ЦП
23
Низар Хамид
ЦП
17
Мудатхир Эль Тахир
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Абдалла
Кот-д'Ивуар
16
Даниэль Йебоа
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Макс Градель
ЦП
5
Дидье Зокора
ЦП
18
Абдул-Кадер Кейта
ПП
7
Сейду Думбия
ЦФ
4-3-1-2
1
Барри
20
Лоло
4
Туре
22
Бамба
5
Тьене
19
Туре
9
Тиоте
6
Госсо
10
Жервиньо
8
Калу
11
Дрогба
4-5-1
1
Рихан
9
Масави
4
Абдалла
3
Башир
14
Габир
13
Камаль
19
Биша
5
Юсиф
23
Хамид
8
Мустафа
17
Эль Тахир
8
Калу
15
Градель
15
Градель
8
Калу
9
Тиоте
18
Кейта
18
Кейта
9
Тиоте
10
Жервиньо
7
Думбия
7
Думбия
10
Жервиньо
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Судан
16
Даниэль Йебоа
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
5
Дидье Зокора
ЦП
Главный тренер
Франсуа Зауи
Главный тренер
Мохамед Абдалла
Остались в запасе
16
Даниэль Йебоа
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
5
Дидье Зокора
ЦП
Главный тренер
Франсуа Зауи
Главный тренер
Мохамед Абдалла
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Судан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
29.05.2026
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
21.05.2026
Судан
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
3 : 1
03.01.2026
Судан
Кубок африканских наций, 3 тур
Судан
0 : 2
31.12.2025
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
Судан
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Эстадио де Малабо
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