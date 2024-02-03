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Расписание матчей
Кубок Африки
Мали - Кот-д'Ивуар
Мали - Кот-д'Ивуар: обзор матча 03 февраля 2024
Мали
03.02.2024, суббота, 20:00
Кубок африканских наций, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Кот-д'Ивуар
71'
Д. Нене
90'
С. Адингра
120+2'
У. Диаките
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мали - Кот-д'Ивуар
120'
+2
ГОЛ! 1:2!
У. Диаките
Пас отдал
С. Фофана
111'
Желтая карточка
У. Диаките
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Д. Самассеку
102'
Замена
И. Биссума
️️️️
К. Думбия
90'
+7
90'
ГОЛ! 1:1!
С. Адингра
Замена
М. Фофана
️️️️
Л. Синайоко
89'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Л. Кулибали
89'
86'
Замена
С. Адингра
️️️️
Ж. Мишель Сери
Желтая карточка
Л. Кулибали
80'
73'
Замена
У. Диаките
️️️️
М. Градель
ГОЛ! 1:0!
Д. Нене
Пас отдал
Д. Самассеку
71'
Замена
Д. Нене
️️️️
А. Траоре
63'
Замена
Ф. Диабате
️️️️
А. Айдара
62'
46'
Замена
С. Аллер
️️️️
К. Куаме
46'
Замена
В. Боли
️️️️
С. Орье
Желтая карточка
А. Айдара
45'
+3
45'
+3
Замена
У. Синго
️️️️
Н. Пепе
43'
Вторая желтая
О. Коссуну
Желтая карточка
А. Траоре
39'
37'
Желтая карточка
С. Орье
33'
Желтая карточка
К. Куаме
16'
Желтая карточка
О. Коссуну
Пенальти не реализован!
А. Траоре
16'
12'
+3
Вторая желтая
У. Диаките
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мали
16
Джиджи Диарра
ВР
5
Кики Куяте
ЦЗ
6
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Хамари Траоре
(К)
ПЗ
17
Фалайе Сако
ПЗ
8
Диадай Самассеку
ОП
11
Лассана Кулибали
ЦП
4
Амаду Айдара
ЦП
21
Адама Траоре
ЦП
10
Камори Думбия
АП
17
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Кот-д'Ивуар
1
Яхья Фофана
ВР
3
Конан
ЛЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
17
Серж Орье
(К)
ПЗ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Франк Кессье
ЦП
6
Секо Фофана
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
26
Николя Пепе
ЦФ
20
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Мали
99
Исмаэль Диавара
ВР
13
Мусса Диарра
ЛЗ
10
Мусса Думбия
ЛВ
15
Мамаду Фофана
ОП
23
Алиу Дьен
ЦП
24
Бубакар Траоре
ЦП
10
Ив Биссума
ЦП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
19
Фуссейни Диабате
ЦФ
7
Доржель Нене
ЦФ
6
Юссуфу Ниакате
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Кот-д'Ивуар
23
Бадра Али Сангаре
ВР
26
Исмаэль Диалло
ЦЗ
12
Вилли Боли
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
9
Жонатан Бамба
ЛВ
10
Симон Адингра
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
18
Ибраим Сангаре
ОП
15
Лазаре Амани
ЦП
14
Умар Диаките
ЦФ
10
Карим Конате
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Диарра
2
Траоре
5
Куяте
6
Ниакате
17
Сако
8
Самассеку
11
Кулибали
4
Айдара
21
Траоре
10
Думбия
17
Синайоко
4-4-2
1
Фофана
17
Орье
7
Коссуну
21
Н'Дика
3
Конан
8
Кессье
6
Фофана
15
Градель
4
Сери
20
Куаме
26
Пепе
17
Синайоко
15
Фофана
15
Фофана
17
Синайоко
11
Кулибали
24
Траоре
24
Траоре
11
Кулибали
10
Думбия
10
Биссума
10
Биссума
10
Думбия
8
Самассеку
9
Сиссоко
9
Сиссоко
8
Самассеку
4
Айдара
19
Диабате
19
Диабате
4
Айдара
21
Траоре
7
Нене
7
Нене
21
Траоре
17
Орье
12
Боли
12
Боли
17
Орье
26
Пепе
5
Синго
5
Синго
26
Пепе
4
Сери
10
Адингра
10
Адингра
4
Сери
15
Градель
14
Диаките
14
Диаките
15
Градель
20
Куаме
22
Аллер
22
Аллер
20
Куаме
Остались в запасе
Мали
Кот-д'Ивуар
99
Исмаэль Диавара
ВР
13
Мусса Диарра
ЛЗ
23
Алиу Дьен
ЦП
10
Мусса Думбия
ЛВ
6
Юссуфу Ниакате
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
23
Бадра Али Сангаре
ВР
26
Исмаэль Диалло
ЦЗ
18
Ибраим Сангаре
ОП
15
Лазаре Амани
ЦП
9
Жонатан Бамба
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
10
Карим Конате
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Остались в запасе
99
Исмаэль Диавара
ВР
13
Мусса Диарра
ЛЗ
23
Алиу Дьен
ЦП
10
Мусса Думбия
ЛВ
6
Юссуфу Ниакате
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Остались в запасе
23
Бадра Али Сангаре
ВР
26
Исмаэль Диалло
ЦЗ
18
Ибраим Сангаре
ОП
15
Лазаре Амани
ЦП
9
Жонатан Бамба
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
10
Карим Конате
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Статистика матча Мали - Кот-д'Ивуар
3
2
4
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
10
2
Нарушения
30
18
Офсайды
2
2
Количество передач
630
389
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Главный судья:
Мохамед Адель
(Каир)
Стадион:
Алассане Уаттара Стэдиум
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