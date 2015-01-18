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Расписание матчей
Кубок Африки
Тунис - Кабо-Верде
Тунис - Кабо-Верде: обзор матча 18 января 2015
Тунис
18.01.2015, воскресенье, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Кабо-Верде
70'
М. Али-Мансер
77'
Элдон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тунис - Кабо-Верде
Замена
Х. Рагуэд
️️️️
Ж. Саихи
87'
84'
Замена
О. Фортеш
️️️️
Кука
Замена
Э. Ржаиби
️️️️
А. Акаичи
83'
Замена
Ю. Мсакни
️️️️
В. Хазри
83'
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Элдон
75'
Замена
Р. Мендес
️️️️
Карлитуш
ГОЛ! 1:0!
М. Али-Мансер
70'
69'
Замена
Ж. Таварес
️️️️
Джанини
Желтая карточка
В. Хазри
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тунис
1
Аймен Матлути
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
2
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
3
Аймен Абденнур
ЦЗ
15
Мохамед Али-Мансер
ЦП
9
Яссин Шихауи
ЦП
14
Стефан Натер
ЦП
21
Жамель Саихи
ЦП
9
Ахмед Акаичи
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
14
Геге
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
23
Карлитуш
ПЗ
17
Калу
ЦП
8
Тони Варела
ЦП
5
Бабанко
ЦП
21
Джанини
ЦФ
9
Кука
ЦФ
15
Нуну Роша
ЦФ
10
Элдон
ЦФ
Главный тренер
Руй Агуаш
Тунис
13
Фержани Сасси
ВР
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
20
Мохамед Али Якуби
ЦЗ
23
Селим Бен Джемия
ЦЗ
6
Рами Бедуи
ЦЗ
4
Билель Мохсни
ЦЗ
7
Юссеф Мсакни
ЦП
6
Хосине Рагуэд
ЦП
8
Эдем Ржаиби
ЦФ
10
Хамза Юнес
ЦФ
11
Амин Шермити
ЦФ
Кабо-Верде
16
Иван Крус
ВР
12
Кевин Соуза
ВР
4
Кай
ЦЗ
18
Нивалду
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
11
Гарри Родригеш
ЛВ
6
Сержиу Семедо
ЦП
13
Платини
ЦП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
19
Жулио Таварес
ЦФ
4-4-2
1
Матлути
12
Маалул
2
Бен Юссеф
3
Абденнур
21
Маслуси
15
Али-Мансер
14
Натер
21
Саихи
9
Шихауи
10
Хазри
9
Акаичи
3-3-4
1
Возинья
23
Карлитуш
2
Стопира
14
Геге
17
Калу
8
Варела
5
Бабанко
10
Элдон
15
Роша
9
Кука
21
Джанини
9
Акаичи
8
Ржаиби
8
Ржаиби
9
Акаичи
10
Хазри
7
Мсакни
7
Мсакни
10
Хазри
21
Саихи
6
Рагуэд
6
Рагуэд
21
Саихи
9
Кука
7
Фортеш
7
Фортеш
9
Кука
23
Карлитуш
20
Мендес
20
Мендес
23
Карлитуш
21
Джанини
19
Таварес
19
Таварес
21
Джанини
Остались в запасе
Тунис
Кабо-Верде
20
Мохамед Али Якуби
ЦЗ
23
Селим Бен Джемия
ЦЗ
10
Хамза Юнес
ЦФ
13
Фержани Сасси
ВР
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
6
Рами Бедуи
ЦЗ
4
Билель Мохсни
ЦЗ
11
Амин Шермити
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
16
Иван Крус
ВР
12
Кевин Соуза
ВР
4
Кай
ЦЗ
6
Сержиу Семедо
ЦП
18
Нивалду
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
13
Платини
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Руй Агуаш
Остались в запасе
20
Мохамед Али Якуби
ЦЗ
23
Селим Бен Джемия
ЦЗ
10
Хамза Юнес
ЦФ
13
Фержани Сасси
ВР
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
6
Рами Бедуи
ЦЗ
4
Билель Мохсни
ЦЗ
11
Амин Шермити
ЦФ
Остались в запасе
16
Иван Крус
ВР
12
Кевин Соуза
ВР
4
Кай
ЦЗ
6
Сержиу Семедо
ЦП
18
Нивалду
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
13
Платини
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Главный тренер
Руй Агуаш
Статистика матча Тунис - Кабо-Верде
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Арно Отого-Кастан
Стадион:
Нуэво Эстадио
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