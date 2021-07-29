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Шахтер Караганда - ФКСБ
Шахтер Караганда - ФКСБ: обзор матча 29 июля 2021
Шахтер Караганда
29.07.2021, четверг, 16:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
ФКСБ
11'
М. Габышев
90+1'
А. Таттыбаев
76'
Ф. Коман
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер Караганда - ФКСБ
ГОЛ!
А. Таттыбаев
5:2
ГОЛ!
Д. Атанаскоски
4:2
Пенальти не реализован!
О. Морутан
ГОЛ!
И. Граф
3:2
ГОЛ!
А. Крету
2:2
ГОЛ!
С. Букорац
2:1
ГОЛ!
Ф. Коман
1:1
ГОЛ!
Э. Рустемович
1:0
Желтая карточка
Д. Мавутор
120'
+1
Замена
Т. Нурсеитов
️️️️
Е. Кыбырай
118'
113'
Замена
O. Perianu
️️️️
О. Попеску
108'
Желтая карточка
А. Кордя
Желтая карточка
Э. Рустемович
108'
Желтая карточка
А. Таттыбаев
103'
91'
Замена
Д. Харуц
️️️️
В. Крецу
ГОЛ! 2:1!
А. Таттыбаев
90'
+1
87'
Желтая карточка
С. Сербан
87'
Замена
C. Dumitru
️️️️
Ф. Тэнасе
Замена
Э. Рустемович
️️️️
V. Mitošević
83'
Замена
️️️️
Г. Наджарян
83'
Замена
А. Таттыбаев
️️️️
Е. Шикавка
82'
76'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Коман
Пас отдал
Р. Оайдэ
63'
Замена
Р. Оайдэ
️️️️
О. Попеску
Замена
Е. Кыбырай
️️️️
М. Габышев
61'
Замена
О. Омиртаев
️️️️
И. Свиридов
61'
56'
Желтая карточка
Ф. Коман
46'
Замена
Ф. Коман
️️️️
З. Ондрашек
46'
Замена
С. Сербан
️️️️
Р. Радунович
ГОЛ! 1:0!
М. Габышев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
19
Михаил Габышев
ПЗ
9
Евгений Шикавка
ЦП
19
Vuk Mitošević
ЦФ
30
Игорь Шацкий
ЦФ
55
Дэвид Мавутор
ЦФ
55
Иван Граф
ЦФ
0
A. Buyvolov
ЦФ
3
Давид Атанаскоски
ЦФ
19
Геворг Наджарян
ЦФ
25
Стефан Букорац
ЦФ
11
Иван Свиридов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
ФКСБ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
2
Валентин Крецу
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
11
Андрей Кордя
ЦФ
80
Олимпиу Морутан
ЦФ
25
Андрей Влад
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Шахтер Караганда
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ЦФ
35
Ernar Saylauov
ЦФ
14
Ескендир Кыбырай
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
44
Эдин Рустемович
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
ФКСБ
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
17
Сорин Сербан
ЦФ
6
Юлиан Кристя
ЦФ
5
Денис Харуц
ЦФ
1
Cătălin Straton
ЦФ
7
Cristian Dumitru
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
7
Александру Муси
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
1-1-5
19
Габышев
9
Шикавка
3
Атанаскоски
11
Свиридов
25
Букорац
19
Наджарян
0
1-3-2-4
33
Радунович
2
Крецу
4
Крету
23
Попеску
17
Тэнасе
30
Попеску
25
Влад
80
Морутан
11
Кордя
13
Ондрашек
11
Свиридов
19
Омиртаев
19
Омиртаев
11
Свиридов
19
Габышев
14
Кыбырай
14
Кыбырай
19
Габышев
Кыбырай
50
Нурсеитов
50
Нурсеитов
Кыбырай
19
44
Рустемович
44
Рустемович
19
9
Шикавка
9
Таттыбаев
9
Таттыбаев
9
Шикавка
30
Попеску
26
Оайдэ
26
Оайдэ
30
Попеску
33
Радунович
17
Сербан
17
Сербан
33
Радунович
2
Крецу
5
Харуц
5
Харуц
2
Крецу
17
Тэнасе
7
7
17
Тэнасе
23
Попеску
6
6
23
Попеску
13
Ондрашек
17
Коман
17
Коман
13
Ондрашек
Остались в запасе
Шахтер Караганда
ФКСБ
1
Игорь Трофимец
ЦФ
35
Ernar Saylauov
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
6
Юлиан Кристя
ЦФ
1
Cătălin Straton
ЦФ
7
Александру Муси
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ЦФ
35
Ernar Saylauov
ЦФ
Остались в запасе
6
Юлиан Кристя
ЦФ
1
Cătălin Straton
ЦФ
7
Александру Муси
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Шахтер Караганда - ФКСБ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
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Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
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Арджеш Питешти
0 : 0
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ФКСБ
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ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Информация о матче
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