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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ФКСБ - Шахтер Караганда
ФКСБ - Шахтер Караганда: обзор матча 22 июля 2021
ФКСБ
22.07.2021, четверг, 21:30
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Шахтер Караганда
38'
А. Кордя
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ФКСБ - Шахтер Караганда
Замена
C. Dumitru
️️️️
А. Кордя
90'
+1
Желтая карточка
О. Попеску
88'
Замена
Ф. Коман
️️️️
О. Попеску
71'
66'
Замена
Э. Рустемович
️️️️
Е. Шикавка
66'
Замена
Е. Кыбырай
️️️️
М. Габышев
Желтая карточка
В. Крецу
59'
59'
Замена
О. Омиртаев
️️️️
Г. Наджарян
Замена
И. Стоица
️️️️
О. Морутан
46'
Замена
А. Муси
️️️️
I. Vina
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Кордя
38'
33'
Желтая карточка
В. Хозин
24'
Желтая карточка
V. Mitošević
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
2
Валентин Крецу
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
6
Юлиан Кристя
ЦФ
80
Олимпиу Морутан
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
11
Андрей Кордя
ЦФ
25
Андрей Влад
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Шахтер Караганда
2
Владимир Хозин
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
9
Евгений Шикавка
ЦП
30
Игорь Шацкий
ЦФ
19
Геворг Наджарян
ЦФ
55
Дэвид Мавутор
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
3
Давид Атанаскоски
ЦФ
0
A. Buyvolov
ЦФ
55
Иван Граф
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
ФКСБ
17
Сорин Сербан
ЦФ
7
Александру Муси
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
7
Cristian Dumitru
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
5
Денис Харуц
ЦФ
1
Cătălin Straton
ЦФ
Шахтер Караганда
1
Игорь Трофимец
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
14
Ескендир Кыбырай
ЦФ
18
Абылайхан Назымханов
ЦФ
44
Эдин Рустемович
ЦФ
17
Жан-Али Пайруз
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
11
Иван Свиридов
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
1-3-2-5
33
Радунович
2
Крецу
4
Крету
23
Попеску
30
Попеску
17
Тэнасе
80
Морутан
25
Влад
11
Кордя
8
6
Кристя
2-1-1-5
19
Габышев
2
Хозин
88
Бакаев
9
Шикавка
55
Мавутор
55
Граф
0
3
Атанаскоски
19
8
7
Муси
7
Муси
8
30
Попеску
17
Коман
17
Коман
30
Попеску
80
Морутан
10
Стоица
10
Стоица
80
Морутан
11
Кордя
7
7
11
Кордя
19
Габышев
14
Кыбырай
14
Кыбырай
19
Габышев
9
Шикавка
44
Рустемович
44
Рустемович
9
Шикавка
19
Наджарян
19
Омиртаев
19
Омиртаев
19
Наджарян
Остались в запасе
ФКСБ
Шахтер Караганда
17
Сорин Сербан
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
5
Денис Харуц
ЦФ
1
Cătălin Straton
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
1
Игорь Трофимец
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
18
Абылайхан Назымханов
ЦФ
17
Жан-Али Пайруз
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
11
Иван Свиридов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Остались в запасе
17
Сорин Сербан
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
5
Денис Харуц
ЦФ
1
Cătălin Straton
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
18
Абылайхан Назымханов
ЦФ
17
Жан-Али Пайруз
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
11
Иван Свиридов
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Евгений Свешников
Статистика матча ФКСБ - Шахтер Караганда
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
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Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
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ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
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Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
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Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
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1 : 0
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Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
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0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
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