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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Легия - ФКСБ
Легия - ФКСБ: обзор матча 27 августа 2013
Легия
27.08.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
ФКСБ
27'
М. Радович
90+4'
Я. Ржежничак
7'
Н. Станчу
9'
Ф. Пьоваккари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - ФКСБ
ГОЛ! 2:2!
Я. Ржежничак
Пас отдал
П. Микита
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Г. Янку
89'
Замена
Г. Янку
️️️️
Ф. Пьоваккари
Желтая карточка
Д. Куцяк
85'
Желтая карточка
Я. Ржежничак
81'
Замена
П. Микита
️️️️
М. Сагановски
79'
Замена
М. Жиро
️️️️
Д. Фурман
75'
72'
Замена
Л. Тату
️️️️
К. Тэнасе
Замена
Х. Оямаа
️️️️
М. Кухарчик
63'
60'
Желтая карточка
А. Бурчану
59'
Замена
К. Адриан
️️️️
Н. Станчу
47'
Желтая карточка
Н. Станчу
33'
Желтая карточка
Д. Георгиевски
ГОЛ! 1:2!
М. Радович
Пас отдал
Я. Вавржиняк
27'
18'
Желтая карточка
Л. Филип
9'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Пьоваккари
Пас отдал
Л. Филип
7'
ГОЛ! 0:1!
Н. Станчу
Пас отдал
К. Тэнасе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
22
Досса Жуниор
ЦЗ
21
Ивица Врдоляк
ЦП
14
Доминик Фурман
ЦП
32
Мирослав Радович
ЦП
9
Марек Сагановски
ЦФ
20
Якуб Косецки
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
17
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
77
Адриан Попа
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Легия
84
Войцех Скаба
ВР
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
27
Патрик Микита
ЦФ
19
Михал Жиро
ЦФ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
ФКСБ
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Андрей Препелицэ
ОП
30
Михай Рэдуц
ЦП
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
10
Габриэл Янку
ЦП
19
Кристя Адриан
ПП
20
Леандро Тату
ЦФ
4-3-3
12
Куцяк
31
Вавржиняк
52
Ржежничак
22
Жуниор
18
Берешиньски
21
Врдоляк
14
Фурман
32
Радович
18
Кухарчик
20
Косецки
9
Сагановски
3-3-3-1
16
Тэтэрушану
24
Гардош
4
Шукала
14
Латовлевич
17
Георгиевски
55
Бурчану
8
Филип
77
Попа
10
Станчу
20
Тэнасе
14
Пьоваккари
9
Сагановски
27
Микита
27
Микита
9
Сагановски
14
Фурман
19
Жиро
19
Жиро
14
Фурман
18
Кухарчик
8
Оямаа
8
Оямаа
18
Кухарчик
20
Тэнасе
20
Тату
20
Тату
20
Тэнасе
14
Пьоваккари
10
Янку
10
Янку
14
Пьоваккари
10
Станчу
19
Кристя Адриан
19
Кристя Адриан
10
Станчу
Остались в запасе
Легия
ФКСБ
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
84
Войцех Скаба
ВР
4
Марко Шулер
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
30
Михай Рэдуц
ЦП
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Андрей Препелицэ
ОП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
84
Войцех Скаба
ВР
4
Марко Шулер
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
Остались в запасе
30
Михай Рэдуц
ЦП
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Андрей Препелицэ
ОП
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Легия - ФКСБ
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
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ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
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Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Войска Польского
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