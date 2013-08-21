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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ФКСБ - Легия
ФКСБ - Легия: обзор матча 21 августа 2013
ФКСБ
21.08.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Легия
34'
Ф. Пьоваккари
53'
Я. Косецки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Легия
81'
Замена
В. Двалишвили
️️️️
М. Сагановски
78'
Желтая карточка
Д. Куцяк
77'
Желтая карточка
М. Жиро
75'
Замена
М. Жиро
️️️️
М. Кухарчик
Замена
К. Адриан
️️️️
Ф. Пьоваккари
70'
Желтая карточка
А. Препелицэ
66'
Замена
Г. Янку
️️️️
Н. Станчу
61'
56'
Желтая карточка
Д. Жуниор
53'
ГОЛ! 1:1!
Я. Косецки
Пас отдал
М. Радович
Замена
А. Препелицэ
️️️️
М. Пинтилий
46'
Желтая карточка
М. Пинтилий
37'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пьоваккари
Пас отдал
А. Бурчану
34'
27'
Замена
Л. Брож
️️️️
Т. Йодловиц
19'
Желтая карточка
Я. Ржежничак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
8
Михай Пинтилий
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
22
Досса Жуниор
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
21
Ивица Врдоляк
ЦП
32
Мирослав Радович
ЦП
9
Марек Сагановски
ЦФ
20
Якуб Косецки
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
ФКСБ
1
Флориан Ницэ
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
30
Михай Рэдуц
ЦП
10
Габриэл Янку
ЦП
19
Кристя Адриан
ПП
Легия
84
Войцех Скаба
ВР
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
19
Михал Жиро
ЦФ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
13
Владимир Двалишвили
ЦФ
4-1-4-1
16
Тэтэрушану
17
Георгиевски
24
Гардош
4
Шукала
14
Латовлевич
55
Бурчану
20
Тэнасе
10
Станчу
77
Попа
8
Пинтилий
14
Пьоваккари
4-3-3
12
Куцяк
3
Йодловиц
22
Жуниор
52
Ржежничак
31
Вавржиняк
14
Фурман
21
Врдоляк
32
Радович
18
Кухарчик
20
Косецки
9
Сагановски
8
Пинтилий
28
Препелицэ
28
Препелицэ
8
Пинтилий
10
Станчу
10
Янку
10
Янку
10
Станчу
14
Пьоваккари
19
Кристя Адриан
19
Кристя Адриан
14
Пьоваккари
3
Йодловиц
28
Брож
28
Брож
3
Йодловиц
18
Кухарчик
19
Жиро
19
Жиро
18
Кухарчик
9
Сагановски
13
Двалишвили
13
Двалишвили
9
Сагановски
Остались в запасе
ФКСБ
Легия
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
30
Михай Рэдуц
ЦП
1
Флориан Ницэ
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
84
Войцех Скаба
ВР
23
Элиу Пинту
ОП
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Остались в запасе
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
30
Михай Рэдуц
ЦП
1
Флориан Ницэ
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
Остались в запасе
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
84
Войцех Скаба
ВР
23
Элиу Пинту
ОП
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Мацей Скоржа
Статистика матча ФКСБ - Легия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
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Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
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08.11.2026
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Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Национальный
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