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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Спортинг
Зенит - Спортинг: обзор матча 16 июля 2016
Зенит
16.07.2016, суббота, 20:00
Товарищеские матчи
4 : 2
Завершен
Спортинг
8'
Х. Гарсия
16'
Ю. Жирков
17'
А. Кержаков
85'
Л. Джорджевич
9'
Б. Сезар
37'
Ж. Мартинш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Спортинг
89'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
Б. Руис
86'
Замена
Джефферсон
️️️️
М. Зеегелар
Замена
В. Йованович
️️️️
Э. Гарай
86'
ГОЛ! 4:2!
Л. Джорджевич
Пас отдал
А. Анюков
85'
Желтая карточка
Л. Нету
82'
Замена
В. Зинков
️️️️
Ю. Жирков
79'
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Кержаков
73'
Замена
Е. Чернов
️️️️
Д. Кришито
73'
Замена
А. Анюков
️️️️
И. Смольников
72'
68'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
Р. Петрович
68'
Замена
Ю. Медейрос
️️️️
Ж. Мартинш
63'
Замена
М. Перейра
️️️️
Б. Сезар
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Евсеев
59'
Желтая карточка
И. Смольников
50'
46'
Замена
И. Слимани
️️️️
А. Руис
46'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Э. Баркос
Замена
М. Кержаков
️️️️
Ю. Лодыгин
46'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
О. Шатов
46'
38'
Желтая карточка
Р. Петрович
37'
ГОЛ! 3:2!
Ж. Мартинш
Желтая карточка
Д. Кришито
21'
ГОЛ! 3:1!
А. Кержаков
17'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Жирков
16'
9'
ГОЛ! 1:1!
Б. Сезар
Пас отдал
Ж. Мартинш
ГОЛ! 1:0!
Х. Гарсия
Пас отдал
О. Шатов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛВ
8
Маурисио
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Спортинг
26
Ажбе Юг
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ПЗ
11
Бруно Сезар
ЛП
3
Радосав Петрович
ОП
22
Брайан Руис
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
28
Эрнан Баркос
ЦФ
10
Алан Руис
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Спортинг
4
Джефферсон
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
10
Матеус Перейра
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Лодыгин
4
Кришито
13
Нету
24
Гарай
8
Смольников
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
94
Евсеев
27
Шатов
18
Жирков
11
Кержаков
4-1-2-1-2
26
Юг
18
Скелотто
4
Коатес
35
Семеду
4
Зеегелар
3
Петрович
22
Руис
11
Сезар
10
Мартинш
10
Руис
28
Баркос
12
Лодыгин
41
Кержаков
41
Кержаков
12
Лодыгин
4
Кришито
23
Чернов
23
Чернов
4
Кришито
24
Гарай
33
Йованович
33
Йованович
24
Гарай
8
Смольников
22
Анюков
22
Анюков
8
Смольников
94
Евсеев
7
Рязанцев
7
Рязанцев
94
Евсеев
11
Кержаков
4
Юсупов
4
Юсупов
11
Кержаков
18
Жирков
5
Зинков
5
Зинков
18
Жирков
27
Шатов
19
Джорджевич
19
Джорджевич
27
Шатов
11
Сезар
10
Перейра
10
Перейра
11
Сезар
4
Зеегелар
4
Джефферсон
4
Джефферсон
4
Зеегелар
22
Руис
47
Эшгайю
47
Эшгайю
22
Руис
3
Петрович
6
Палинья
6
Палинья
3
Петрович
28
Баркос
11
Поденсе
11
Поденсе
28
Баркос
10
Руис
19
Слимани
19
Слимани
10
Руис
10
Мартинш
45
Медейрос
45
Медейрос
10
Мартинш
Остались в запасе
Зенит
Спортинг
78
Александр Васютин
ВР
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
22
Артем Дзюба
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Зенит - Спортинг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
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Спортинг
- : -
25.11.2026
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Спортинг
1 : 0
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1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
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