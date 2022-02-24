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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - Зенит
Бетис - Зенит: обзор матча 24 февраля 2022
Бетис
24.02.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Зенит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бетис - Зенит
90'
+2
Желтая карточка
А. Ерохин
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Гуардадо
89'
86'
Замена
А. Мостовой
️️️️
А. Сутормин
84'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Ю. Алберто
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
83'
Замена
Хоакин
️️️️
Н. Фекир
83'
Замена
В. Карвалью
️️️️
С. Каналес
71'
64'
Замена
И. Сергеев
️️️️
А. Дзюба
55'
Желтая карточка
В. Барриос
43'
Желтая карточка
Д. Круговой
Желтая карточка
Г. Родригес
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
24
Айтор Руйбаль
ЛП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛАЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
1
Жоэль
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
4-3-2-1
1
Силва
11
Алекс Морено
2
Пеццелла
6
Гонсалес
2
Бельерин
24
Руйбаль
18
Гуардадо
2
Родригес
10
Фекир
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
3-2-1-2-2
71
Одоевский
11
Сутормин
78
Чистяков
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
3
Круговой
8
Вендел
10
Малком
33
Клаудиньо
9
Алберто
22
Дзюба
20
Каналес
10
Карвалью
10
Карвалью
20
Каналес
18
Гуардадо
37
Тельо
37
Тельо
18
Гуардадо
10
Фекир
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Фекир
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
9
Алберто
21
Ерохин
21
Ерохин
9
Алберто
11
Сутормин
77
Мостовой
77
Мостовой
11
Сутормин
22
Дзюба
33
Сергеев
33
Сергеев
22
Дзюба
Остались в запасе
Бетис
Зенит
1
Клаудио Браво
ВР
1
Жоэль
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
1
Жоэль
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Бетис - Зенит
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
(Измир)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
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