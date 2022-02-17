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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Бетис
Зенит - Бетис: обзор матча 17 февраля 2022
Зенит
17.02.2022, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 3
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Бетис
25'
А. Дзюба
28'
Малком
8'
Г. Родригес
18'
В. Жозе
41'
А. Гуардадо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Зенит - Бетис
Желтая карточка
В. Барриос
90'
+2
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Чистяков
88'
86'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
А. Руйбаль
79'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
75'
Желтая карточка
К. Тельо
Замена
И. Сергеев
️️️️
А. Дзюба
73'
Замена
Ю. Алберто
️️️️
Клаудиньо
65'
58'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Хоакин
58'
Замена
К. Тельо
️️️️
Хуанми
Замена
А. Мостовой
️️️️
Я. Ракицкий
46'
Замена
Д. Круговой
️️️️
В. Караваев
46'
41'
ГОЛ! 2:3!
А. Гуардадо
Пас отдал
А. Руйбаль
ГОЛ! 2:2!
Малком
Пас отдал
Вендел
28'
ГОЛ! 1:2!
А. Дзюба
Пас отдал
В. Караваев
25'
18'
ГОЛ! 0:2!
В. Жозе
Пас отдал
Г. Родригес
8'
ГОЛ! 0:1!
Г. Родригес
Пас отдал
Хоакин
Желтая карточка
Я. Ракицкий
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
7
Хуанми
ЛП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Хоакин
АП
24
Айтор Руйбаль
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Бетис
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Жоэль
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
78
Чистяков
44
Ракицкий
15
Караваев
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
33
Клаудиньо
10
Малком
22
Дзюба
4-4-1-1
1
Силва
20
Сабали
2
Пеццелла
6
Гонсалес
11
Алекс Морено
24
Руйбаль
2
Родригес
18
Гуардадо
7
Хуанми
17
Хоакин
12
Виллиан Жозе
15
Караваев
3
Круговой
3
Круговой
15
Караваев
78
Чистяков
21
Ерохин
21
Ерохин
78
Чистяков
44
Ракицкий
77
Мостовой
77
Мостовой
44
Ракицкий
33
Клаудиньо
9
Алберто
9
Алберто
33
Клаудиньо
22
Дзюба
33
Сергеев
33
Сергеев
22
Дзюба
24
Руйбаль
2
Бельерин
2
Бельерин
24
Руйбаль
17
Хоакин
10
Карвалью
10
Карвалью
17
Хоакин
7
Хуанми
37
Тельо
37
Тельо
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Зенит
Бетис
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
16
Диего Лайнес
ПВ
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Жоэль
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Жоэль
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Зенит - Бетис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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