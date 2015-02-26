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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - ПСВ
Зенит - ПСВ: обзор матча 26 февраля 2015
Зенит
26.02.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
ПСВ
29'
Х. Саломон Рондон
48'
Халк
67'
Х. Саломон Рондон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - ПСВ
Замена
П. Могилевец
️️️️
Халк
85'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Данни
81'
80'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
А. Гуардадо
Замена
А. Тимощук
️️️️
А. Витсель
72'
Желтая карточка
О. Шатов
70'
69'
Замена
А. Тамата
️️️️
Д. Бренет
ГОЛ! 3:0!
Х. Саломон Рондон
67'
63'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
Л. Нарсинг
61'
Пенальти не реализован!
Л. де Йонг
ГОЛ! 2:0!
Халк
48'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Вейналдум
37'
Желтая карточка
А. Гуардадо
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Данни
29'
20'
Желтая карточка
Д. Бренет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
22
Александр Анюков
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Адам Махер
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
(К)
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
28
Абель Тамата
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-1-4-1
12
Лодыгин
22
Анюков
24
Гарай
13
Нету
8
Смольников
6
Хави Гарсия
10
Данни
27
Витсель
27
Шатов
7
Халк
23
Рондон
4-1-2-1-2
41
Зут
30
Бренет
77
Изима-Мирен
25
Брума
15
Виллемс
6
Махер
18
Гуардадо
23
Вейналдум
7
Нарсинг
10
Депай
26
де Йонг
27
Витсель
44
Тимощук
44
Тимощук
27
Витсель
7
Халк
28
Могилевец
28
Могилевец
7
Халк
10
Данни
7
Рязанцев
7
Рязанцев
10
Данни
30
Бренет
28
Тамата
28
Тамата
30
Бренет
18
Гуардадо
20
Хендрикс
20
Хендрикс
18
Гуардадо
7
Нарсинг
9
Локадия
9
Локадия
7
Нарсинг
Остались в запасе
Зенит
ПСВ
23
Егор Бабурин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
20
Рай Влут
ЦФ
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
20
Рай Влут
ЦФ
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Зенит - ПСВ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ" 19:45 (прямая)
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