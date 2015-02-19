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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Зенит
ПСВ - Зенит: обзор матча 19 февраля 2015
ПСВ
19.02.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Зенит
64'
Халк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Зенит
90'
+2
Замена
А. Аршавин
️️️️
Халк
89'
Желтая карточка
Данни
86'
Замена
А. Тимощук
️️️️
А. Витсель
Замена
А. Махер
️️️️
О. Хильемарк
86'
Желтая карточка
М. Депай
84'
84'
Желтая карточка
Э. Гарай
84'
Желтая карточка
А. Рязанцев
76'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
Д. Бренет
️️️️
С. Ариас
74'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
Л. Нарсинг
73'
64'
ГОЛ! 0:1!
Халк
Пас отдал
Данни
32'
Желтая карточка
И. Смольников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Оскар Хильемарк
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
(К)
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
6
Адам Махер
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
4-1-2-1-2
41
Зут
15
Виллемс
77
Изима-Мирен
25
Брума
4
Ариас
7
Хильемарк
23
Вейналдум
18
Гуардадо
7
Нарсинг
26
де Йонг
10
Депай
4-1-4-1
12
Лодыгин
8
Смольников
4
Кришито
24
Гарай
13
Нету
6
Хави Гарсия
7
Халк
27
Шатов
27
Витсель
10
Данни
23
Рондон
4
Ариас
30
Бренет
30
Бренет
4
Ариас
7
Хильемарк
6
Махер
6
Махер
7
Хильемарк
7
Нарсинг
9
Локадия
9
Локадия
7
Нарсинг
27
Витсель
44
Тимощук
44
Тимощук
27
Витсель
23
Рондон
7
Рязанцев
7
Рязанцев
23
Рондон
7
Халк
28
Аршавин
28
Аршавин
7
Халк
Остались в запасе
ПСВ
Зенит
20
Рай Влут
ЦФ
22
Ремко Пасвер
ВР
20
Йоррит Хендрикс
ОП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
23
Егор Бабурин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
20
Рай Влут
ЦФ
22
Ремко Пасвер
ВР
20
Йоррит Хендрикс
ОП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча ПСВ - Зенит
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 20:00 (прямая)
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