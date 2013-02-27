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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Прато - Зенит
Прато - Зенит: обзор матча 27 февраля 2013
Прато
27.02.2013, среда, 14:30
Товарищеские матчи
2 : 3
Завершен
Зенит
33'
Д. Силва Рейс
70'
А. Чезарини
16'
Б. Алвеш
76'
Р. Широков
85'
Р. Широков
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Прато - Зенит
85'
ГОЛ! 2:3!
Р. Широков
Пас отдал
Данни
76'
ГОЛ! 2:2!
Р. Широков
Пас отдал
Данни
73'
Замена
Халк
️️️️
Л. Джорджевич
73'
Замена
Данни
️️️️
В. Быстров
73'
Замена
Д. Кришито
️️️️
М. Родич
73'
Замена
Л. Нету
️️️️
Б. Алвеш
ГОЛ! 2:1!
А. Чезарини
70'
60'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Бухаров
Замена
Т. Папини
️️️️
К. Тибони
46'
Замена
А. Чезарини
️️️️
Д. Силва Рейс
46'
Замена
Д. Кристофари
️️️️
А. Наполи
46'
Замена
А. Ди Дио
️️️️
Р. Касини
46'
Замена
А. Банаяй
️️️️
А. Сайтта
46'
Замена
Д. Бизоли
️️️️
Т. Гинасси
46'
Замена
С. Карминати
️️️️
А. Маломо
46'
Замена
А. Бедуски
️️️️
М. Де Агостини
46'
Замена
М. Брунелли
️️️️
С. Лайени
46'
46'
Замена
И. Денисов
️️️️
А. Евсеев
46'
Замена
Р. Широков
️️️️
А. Витсель
46'
Замена
Т. Губочан
️️️️
А. Анюков
Замена
М. Каванья
️️️️
А. Романо
35'
ГОЛ! 1:1!
Д. Силва Рейс
Пас отдал
А. Наполи
33'
16'
ГОЛ! 0:1!
Б. Алвеш
Пас отдал
А. Евсеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Прато
1
Стефано Лайени
ВР
5
Андреа Сайтта
ЦЗ
2
Микеле Де Агостини
ЦЗ
3
Алессандро Маломо
ЦЗ
4
Томмазо Гинасси
ЦЗ
7
Алессандро Корвези
ЦП
14
Риккардо Касини
ЦП
94
Андреа Романо
ЦП
16
Кристиан Тибони
ЦФ
9
Диего Силва Рейс
ЦФ
8
Айман Наполи
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Прато
12
Маттео Брунелли
ВР
42
Андреа Банаяй
ЦЗ
14
Симоне Карминати
ЦЗ
13
Андреа Бедуски
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
16
Алессандро Ди Дио
ЦП
17
Джованни Кристофари
ЦП
10
Маттео Каванья
ЦП
18
Алессандро Чезарини
ЦФ
25
Томмазо Папини
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
30
Юрий Жевнов
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
10
Данни
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
37
Сергей Семак
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-3-3
1
Лайени
5
Сайтта
3
Маломо
4
Гинасси
2
Де Агостини
7
Корвези
14
Касини
94
Романо
8
Наполи
9
Силва Рейс
16
Тибони
4-4-2
23
Бабурин
22
Анюков
75
Ребенко
22
Алвеш
23
Родич
34
Быстров
28
Витсель
20
Файзулин
94
Евсеев
19
Джорджевич
11
Бухаров
5
Сайтта
42
Банаяй
42
Банаяй
5
Сайтта
14
Касини
16
Ди Дио
16
Ди Дио
14
Касини
9
Силва Рейс
18
Чезарини
18
Чезарини
9
Силва Рейс
3
Маломо
14
Карминати
14
Карминати
3
Маломо
8
Наполи
17
Кристофари
17
Кристофари
8
Наполи
2
Де Агостини
13
Бедуски
13
Бедуски
2
Де Агостини
16
Тибони
25
Папини
25
Папини
16
Тибони
1
Лайени
12
Брунелли
12
Брунелли
1
Лайени
94
Романо
10
Каванья
10
Каванья
94
Романо
4
Гинасси
25
Бизоли
25
Бизоли
4
Гинасси
23
Родич
4
Кришито
4
Кришито
23
Родич
22
Алвеш
13
Нету
13
Нету
22
Алвеш
22
Анюков
15
Губочан
15
Губочан
22
Анюков
34
Быстров
10
Данни
10
Данни
34
Быстров
94
Евсеев
27
Денисов
27
Денисов
94
Евсеев
28
Витсель
15
Широков
15
Широков
28
Витсель
19
Джорджевич
7
Халк
7
Халк
19
Джорджевич
11
Бухаров
11
Кержаков
11
Кержаков
11
Бухаров
Остались в запасе
Прато
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
30
Юрий Жевнов
ВР
37
Сергей Семак
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
30
Юрий Жевнов
ВР
37
Сергей Семак
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Прато - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Прато
Товарищеские матчи
Прато
2 : 3
27.02.2013
Зенит
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
3 : 1
02.08.2009
Прато
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Газпром Арена
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