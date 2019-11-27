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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Лион
Зенит - Лион: обзор матча 27 ноября 2019
Зенит
27.11.2019, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа G, 5 тур
2 : 0
Завершен
Лион
42'
А. Дзюба
84'
М. Оздоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Лион
Замена
А. Сутормин
️️️️
Д. Кузяев
90'
+2
Желтая карточка
Я. Ракицкий
89'
ГОЛ! 2:0!
М. Оздоев
Пас отдал
Ю. Жирков
84'
83'
Замена
А. Гуири
️️️️
Й. Андерсен
Замена
А. Ерохин
️️️️
С. Азмун
83'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
С. Дриусси
81'
75'
Замена
Р. Шерки
️️️️
М. Корне
Желтая карточка
М. Оздоев
74'
58'
Замена
Ю. Коне
️️️️
Маршал
Желтая карточка
В. Барриос
57'
45'
Желтая карточка
Л. Дюбуа
44'
Желтая карточка
Маршал
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Д. Сантос
42'
29'
Желтая карточка
Й. Андерсен
Желтая карточка
Д. Кузяев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
64
Джейсон Денайе
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
21
Александр Ерохин
АП
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
4-1-2-1-2
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
44
Ракицкий
20
Иванович
15
Караваев
5
Барриос
14
Кузяев
21
Оздоев
9
Дриусси
20
Азмун
22
Дзюба
4-2-1-2-1
1
Лопеш
15
Дюбуа
6
Марсело
2
Андерсен
21
Маршал
29
Тусар
64
Денайе
11
Рен-Аделед
11
Траоре
70
Корне
9
Дембеле
9
Дриусси
18
Жирков
18
Жирков
9
Дриусси
14
Кузяев
11
Сутормин
11
Сутормин
14
Кузяев
20
Азмун
21
Ерохин
21
Ерохин
20
Азмун
70
Корне
10
Шерки
10
Шерки
70
Корне
2
Андерсен
9
Гуири
9
Гуири
2
Андерсен
21
Маршал
99
Коне
99
Коне
21
Маршал
Остались в запасе
Зенит
Лион
78
Александр Васютин
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
8
Максанс Какере
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Остались в запасе
8
Максанс Какере
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Зенит - Лион
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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