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FONBET Кубок России 2026/2027
Салют - Спартак
Салют - Спартак: обзор матча 26 сентября 2012
Салют
26.09.2012, среда, 20:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Спартак
22'
А. Хаеро Москера Мендоза
33'
Джано
53'
Д. Де Зеув
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Салют - Спартак
Желтая карточка
В. Старков
90'
+4
Вторая желтая
С. Цуканов
90'
+2
89'
Замена
Ари
️️️️
Д. Де Зеув
Замена
Д. Бурмистров
️️️️
А. Бажев
84'
Желтая карточка
С. Цуканов
79'
Замена
А. Курачинов
️️️️
Д. Ткачук
76'
72'
Замена
Кариока
️️️️
С. Брызгалов
63'
Желтая карточка
К. Чельстрем
53'
ГОЛ! 1:2!
Д. Де Зеув
Пас отдал
П. Яковлев
Замена
М. Яковлев
️️️️
М. Алборов
46'
46'
Замена
Е. Макеев
️️️️
Н. Фадеев
33'
ГОЛ! 1:1!
Джано
Пас отдал
Н. Фадеев
ГОЛ! 1:0!
А. Хаеро Москера Мендоза
Пас отдал
К. Андрес Руа Флорес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
14
Мирза Алборов
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
9
Амир Бажев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
(К)
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Салют
88
Степан Сикач
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Кариока
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
39
Ари
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
3-2-2-2-1
55
Криворучко
70
Кабутов
39
Цуканов
21
Бутырин
17
Старков
25
Жирный
14
Алборов
53
Руа Флорес
31
Ткачук
28
Москера Мендоза
9
Бажев
4-2-3-1
30
Песьяков
44
Фадеев
15
Пуцко
2
Инсаурральде
92
Брызгалов
4
Чельстрем
6
Де Зеув
91
Яковлев
7
Джано
46
МакГиди
22
Дзюба
31
Ткачук
9
Курачинов
9
Курачинов
31
Ткачук
14
Алборов
9
Яковлев
9
Яковлев
14
Алборов
9
Бажев
10
Бурмистров
10
Бурмистров
9
Бажев
44
Фадеев
34
Макеев
34
Макеев
44
Фадеев
92
Брызгалов
5
Кариока
5
Кариока
92
Брызгалов
6
Де Зеув
39
Ари
39
Ари
6
Де Зеув
Остались в запасе
Салют
Спартак
7
Максим Шевченко
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Сергей Кушов
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
7
Максим Шевченко
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Сергей Кушов
ЦП
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Салют - Спартак
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
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2 : 0
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Салют
Где смотреть матч:
"Спорт" 19:55 (прямая)
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