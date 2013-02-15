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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Оцелул - Спартак
Оцелул - Спартак: обзор матча 15 февраля 2013
Оцелул
15.02.2013, пятница, 20:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Спартак
74'
Л. Йорга
45'
М. Уорис
55'
М. Уорис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Оцелул - Спартак
83'
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Н. Фадеев
ГОЛ! 1:2!
Л. Йорга
74'
Замена
Д. Гасале
️️️️
Г. Джурджу
72'
Замена
И. Филип
️️️️
И. Нягу
72'
Замена
Маркиньос
️️️️
Диди
70'
70'
Замена
Ари
️️️️
Д. Билялетдинов
Пенальти не реализован!
Л. Йорга
67'
63'
Замена
П. Яковлев
️️️️
М. Уорис
61'
Желтая карточка
А. Пуцко
Замена
Диди
️️️️
К. Куреля
61'
Замена
К. Бранец
️️️️
Б. Граховац
61'
55'
ГОЛ! 0:2!
М. Уорис
Замена
В. Астафей
️️️️
Г. Параскив
46'
Замена
К. Сарги
️️️️
С. Костин
46'
46'
Замена
А. Козлов
️️️️
Джано
46'
Замена
В. Зубарев
️️️️
С. Брызгалов
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Уорис
Пас отдал
Д. Билялетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
12
Бранко Граховац
ВР
20
Самоэль Койоц
ЦЗ
5
Зоран Любинкович
ЦЗ
24
Сержиу Костин
ЦЗ
6
Александру Бенга
ЦП
10
Габриэль Параскив
ЦП
29
Габриэль Джурджу
ЦП
7
Лауренциу Йорга
ЦП
26
Ионуц Нягу
ЦП
11
Яка Штромайер
ЦФ
18
Костин Куреля
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
7
Джано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Оцелул
1
Кристиан Бранец
ВР
16
Кристиан Сарги
ЦЗ
32
Виктор Астафей
ЦП
25
Маркиньос
ЦП
4
Иоан Филип
ЦП
9
Диди
ЦФ
19
Дауд Гасале
ЦФ
Спартак
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
3-5-2
12
Граховац
20
Койоц
5
Любинкович
24
Костин
10
Параскив
29
Джурджу
7
Йорга
26
Нягу
6
Бенга
18
Куреля
11
Штромайер
3-2-1-1-2
31
Дикань
2
Инсаурральде
92
Брызгалов
2
Пареха
44
Фадеев
15
Пуцко
14
Билялетдинов
7
Джано
20
Уорис
22
Дзюба
10
Параскив
32
Астафей
32
Астафей
10
Параскив
12
Граховац
1
Бранец
1
Бранец
12
Граховац
24
Костин
16
Сарги
16
Сарги
24
Костин
18
Куреля
9
Диди
9
Диди
18
Куреля
Диди
25
Маркиньос
25
Маркиньос
Диди
26
Нягу
4
Филип
4
Филип
26
Нягу
29
Джурджу
19
Гасале
19
Гасале
29
Джурджу
44
Фадеев
23
Комбаров
23
Комбаров
44
Фадеев
92
Брызгалов
60
Зубарев
60
Зубарев
92
Брызгалов
7
Джано
7
Козлов
7
Козлов
7
Джано
20
Уорис
91
Яковлев
91
Яковлев
20
Уорис
14
Билялетдинов
39
Ари
39
Ари
14
Билялетдинов
Остались в запасе
Оцелул
Спартак
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Оцелул - Спартак
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Оцелул
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Оцелул
Новости команд
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