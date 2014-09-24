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Cибирь - Локомотив
Cибирь - Локомотив: обзор матча 24 сентября 2014
Cибирь
24.09.2014, среда, 16:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Локомотив
80'
М. Маркосов
23'
М. Буссуфа (П)
62'
В. Головатенко (АГ)
78'
У. Ниасс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Cибирь - Локомотив
ГОЛ! 1:3!
М. Маркосов
80'
78'
ГОЛ! 0:3!
У. Ниасс
Пас отдал
А. Самедов
76'
Замена
А. Самедов
️️️️
С. Ткачев
Замена
Д. Скороходов
️️️️
Т. Маргасов
76'
Желтая карточка
В. Свежов
71'
Желтая карточка
А. Гладышев
70'
62'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
В. Головатенко
51'
Желтая карточка
Р. Шишкин
Замена
В. Свежов
️️️️
М. Житнев
46'
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Иванов
46'
Желтая карточка
Д. Бухряков
26'
Желтая карточка
М. Астафьев
25'
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Буссуфа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Cибирь
20
Даниил Авдюшкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
3-2-4-1
22
Цыган
59
Иванов
4
Выходил
17
Бухряков
5
Головатенко
34
Маргасов
5
Гладышев
11
Едунов
99
Житнев
4
Астафьев
9
Маркосов
4-1-3-2
31
Абаев
49
Шишкин
14
Чорлука
39
Пейчинович
29
Денисов
7
Шешуков
99
Фернандеш
11
Буссуфа
11
Ткачев
11
Майкон
14
Ниасс
34
Маргасов
32
Скороходов
32
Скороходов
34
Маргасов
99
Житнев
6
Свежов
6
Свежов
99
Житнев
59
Иванов
9
Нагибин
9
Нагибин
59
Иванов
11
Ткачев
19
Самедов
19
Самедов
11
Ткачев
Остались в запасе
Cибирь
Локомотив
20
Даниил Авдюшкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
18
Артем Дудолев
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
2
Александр Серасхов
ПЗ
1
Гилерме
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
20
Даниил Авдюшкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
18
Артем Дудолев
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
1
Гилерме
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Статистика матча Cибирь - Локомотив
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"Спорт" 15:55 (прямая)
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