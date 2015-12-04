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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Краснодар
Кубань (ЛФЛ) - Краснодар: обзор матча 04 декабря 2015
Кубань (ЛФЛ)
04.12.2015, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Краснодар
10'
С. Ткачев
65'
В. Игнатьев
70'
Вандерсон
80'
П. Мамаев (П)
86'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Краснодар
Желтая карточка
Р. Бугаев
89'
88'
Желтая карточка
Р. Лаборде
86'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Смолов
Пас отдал
Жоаозиньо
Замена
Г. Букур
️️️️
А. Хубулов
81'
80'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
П. Мамаев
Желтая карточка
А. Беленов
79'
Желтая карточка
А. Тлисов
75'
71'
Желтая карточка
Жоаозиньо
70'
ГОЛ! 2:1!
Вандерсон
Пас отдал
М. Перейра
69'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Ш. Каборе
68'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ари
Желтая карточка
Л. Мельгарехо
67'
ГОЛ! 2:0!
В. Игнатьев
Пас отдал
Л. Мельгарехо
65'
58'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
О. Ахмедов
Замена
И. Бальде
️️️️
С. Ткачев
28'
Травма
С. Ткачев
26'
Замена
А. Клещенко
️️️️
Шандао
24'
Травма
Шандао
23'
ГОЛ! 1:0!
С. Ткачев
Пас отдал
Л. Мельгарехо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
88
Арсен Хубулов
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
ЦФ
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Кубань (ЛФЛ)
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Краснодар
1
Антон Коченков
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
3-3-3-1
31
Беленов
20
Игнатьев
2
Шандао
5
Армаш
8
Бугаев
8
Тлисов
11
Манолев
88
Хубулов
11
Ткачев
55
Кулик
10
Мельгарехо
4-2-2-2
31
Дикань
98
Петров
4
Гранквист
6
Сигурдссон
17
Калешин
10
Ахмедов
77
Каборе
10
Перейра
10
Мамаев
39
Ари
90
Смолов
2
Шандао
24
Клещенко
24
Клещенко
2
Шандао
88
Хубулов
11
Букур
11
Букур
88
Хубулов
11
Ткачев
6
Бальде
6
Бальде
11
Ткачев
77
Каборе
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
77
Каборе
10
Ахмедов
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Ахмедов
39
Ари
14
Вандерсон
14
Вандерсон
39
Ари
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
1
Антон Коченков
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Краснодар
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Дмитрий Чельцов (Москва)
Резервный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Инспектор:
Александр Евгеньевич Колобаев (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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