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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Динамо
Спартак-2 - Динамо: обзор матча 19 марта 2017
Спартак-2
19.03.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
90'
Г. Мелкадзе
53'
А. Сапета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Динамо
Желтая карточка
Д. Давыдов
90'
90'
Желтая карточка
Г. Морозов
Замена
А. Сокол
️️️️
Ш. Шанбиев
90'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мелкадзе
90'
89'
Желтая карточка
Ф. Бечирай
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
85'
Вторая желтая
Д. Кутин
84'
80'
Замена
И. Маркелов
️️️️
А. Катрич
68'
Желтая карточка
И. Темников
Замена
С. Нимели
️️️️
В. Пантелеев
68'
64'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Е. Луценко
Замена
А. Федчук
️️️️
И. Самбу
61'
56'
Замена
А. Соснин
️️️️
А. Сапета
53'
ГОЛ! 0:1!
А. Сапета
Желтая карточка
Д. Кутин
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
30
Сергей Песьяков
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
49
Идриса Самбу
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
99
Силванус Нимели
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
23
Антон Соснин
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
3-1-3-3
30
Песьяков
34
Макеев
22
Хомуха
5
Кутин
94
Тимофеев
2
Шанбиев
52
Леонтьев
83
Пантелеев
88
Давыдов
77
Мелкадзе
49
Самбу
3-2-2-1-2
1
Шунин
34
Козлов
8
Хольмен
21
Белоруков
11
Темников
18
Морозов
41
Сапета
21
Зотов
77
Катрич
48
Луценко
8
Панченко
83
Пантелеев
99
Нимели
99
Нимели
83
Пантелеев
2
Шанбиев
88
Сокол
88
Сокол
2
Шанбиев
49
Самбу
10
Федчук
10
Федчук
49
Самбу
41
Сапета
23
Соснин
23
Соснин
41
Сапета
77
Катрич
88
Маркелов
88
Маркелов
77
Катрич
48
Луценко
9
Бечирай
9
Бечирай
48
Луценко
Остались в запасе
Спартак-2
Динамо
3
Константин Щербаков
ПЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
3
Константин Щербаков
ПЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Спартак-2 - Динамо
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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