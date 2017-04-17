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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Динамо
Cибирь - Динамо: обзор матча 17 апреля 2017
Cибирь
17.04.2017, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 3
Завершен
Динамо
4'
Е. Чеботару
21'
Е. Луценко
67'
Ф. Бечирай
75'
А. Зотов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Динамо
Замена
М. Вотинов
️️️️
Н. Безлихотнов
87'
Замена
М. Андреев
️️️️
В. Ларенц
81'
80'
Замена
П. Погребняк
️️️️
Ф. Бечирай
Замена
А. Михеев
️️️️
Р. Беляев
76'
75'
ГОЛ! 1:3!
А. Зотов
67'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Бечирай
Желтая карточка
Р. Беляев
63'
Замена
А. Гладышев
️️️️
В. Азаров
63'
Желтая карточка
М. Мищенко
52'
46'
Замена
В. Рыков
️️️️
Д. Белоруков
44'
Замена
А. Зотов
️️️️
М. Кузьмин
41'
Желтая карточка
Г. Морозов
23'
Замена
С. Терехов
️️️️
Н. Калугин
21'
ГОЛ! 1:1!
Е. Луценко
ГОЛ! 1:0!
Е. Чеботару
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
17
Артем Коржунов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
98
Алексей Михеев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
4-3-1-2
22
Цыган
44
Ларенц
5
Кушнирук
29
Мищенко
28
Магаль
8
Макаренко
37
Чеботару
4
Рухаиа
90
Безлихотнов
7
Беляев
99
Азаров
4-1-3-2
1
Шунин
8
Хольмен
21
Белоруков
44
Калугин
18
Морозов
41
Сапета
88
Ташаев
6
Кузьмин
77
Катрич
9
Бечирай
48
Луценко
7
Беляев
98
Михеев
98
Михеев
7
Беляев
44
Ларенц
77
Андреев
77
Андреев
44
Ларенц
99
Азаров
5
Гладышев
5
Гладышев
99
Азаров
90
Безлихотнов
45
Вотинов
45
Вотинов
90
Безлихотнов
44
Калугин
32
Терехов
32
Терехов
44
Калугин
21
Белоруков
44
Рыков
44
Рыков
21
Белоруков
6
Кузьмин
21
Зотов
21
Зотов
6
Кузьмин
9
Бечирай
88
Погребняк
88
Погребняк
9
Бечирай
Остались в запасе
Cибирь
Динамо
17
Артем Коржунов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
23
Антон Соснин
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
17
Артем Коржунов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
23
Антон Соснин
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Cибирь - Динамо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Спартак
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Cибирь
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