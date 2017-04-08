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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Амкар-Пермь
Крылья Советов - Амкар-Пермь: обзор матча 08 апреля 2017
Крылья Советов
08.04.2017, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
16'
Д. Бруно
32'
С. Корниленко
8'
Я. Гол
30'
П. Занев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Амкар-Пермь
Вторая желтая
В. Зинков
90'
+1
90'
Замена
С. Баланович
️️️️
Я. Гол
Замена
Б. Садик
️️️️
Д. Бруно
84'
Замена
А. Громов
️️️️
С. Мияилович
75'
Желтая карточка
В. Зинков
58'
55'
Желтая карточка
Ф. Огуде
54'
Замена
Д. Бодул
️️️️
А. Салугин
ГОЛ! 2:2!
С. Корниленко
32'
30'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Занев
28'
Желтая карточка
Н. Зайцев
ГОЛ! 1:1!
Д. Бруно
Пас отдал
К. Паскуато
16'
8'
ГОЛ! 0:1!
Я. Гол
Пас отдал
А. Гасилин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Крылья Советов
88
Виталий Шильников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
98
Илья Визнович
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
Амкар-Пермь
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Александр Будаков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
3-2-2-3
1
Лория
30
Надсон
3
Гаджибеков
47
Божин
33
Ятченко
31
Зотов
5
Зинков
22
Мияилович
12
Корниленко
8
Паскуато
9
Бруно
3-2-3-2
1
Хомич
3
Зайцев
6
Конде
11
Занев
2
Милькович
5
Гол
8
Огуде
20
Комолов
13
Гиголаев
77
Салугин
19
Гасилин
22
Мияилович
28
Громов
28
Громов
22
Мияилович
9
Бруно
9
Садик
9
Садик
9
Бруно
5
Гол
23
Баланович
23
Баланович
5
Гол
77
Салугин
10
Бодул
10
Бодул
77
Салугин
Остались в запасе
Крылья Советов
Амкар-Пермь
98
Илья Визнович
ЦФ
88
Виталий Шильников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Давид Хурцидзе
АП
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Александр Будаков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
98
Илья Визнович
ЦФ
88
Виталий Шильников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Остались в запасе
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Давид Хурцидзе
АП
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Александр Будаков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Крылья Советов - Амкар-Пермь
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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