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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр - Севилья
Днепр - Севилья: обзор матча 27 мая 2015
Днепр
27.05.2015, среда, 21:45
Лига Европы, Финал
2 : 3
Завершен
Севилья
7'
Н. Калинич
44'
Р. Ротань
28'
Г. Крыховяк
31'
К. Бакка
73'
К. Бакка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Севилья
87'
Замена
В. Иборра
️️️️
Э. Банега
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Канкава
85'
Желтая карточка
Л. Матос
83'
82'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Н. Калинич
78'
Желтая карточка
Р. Ротань
75'
74'
Желтая карточка
К. Бакка
73'
ГОЛ! 2:3!
К. Бакка
Пас отдал
Витоло
Желтая карточка
Р. Безус
70'
Замена
Р. Безус
️️️️
В. Федорчук
68'
62'
Желтая карточка
Д. Карришу
58'
Замена
Коке
️️️️
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
Н. Калинич
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
Г. Крыховяк
ГОЛ! 2:2!
Р. Ротань
44'
31'
ГОЛ! 1:2!
К. Бакка
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
28'
ГОЛ! 1:1!
Г. Крыховяк
Пас отдал
К. Бакка
Желтая карточка
Д. Канкава
16'
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинич
Пас отдал
Матеус
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Лео Матос
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
5
Валерий Федорчук
ОП
23
Джаба Канкава
ОП
29
Руслан Ротань
(К)
ЦП
99
Матеус
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
25
Стефан Мбиа
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
(К)
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-2-2-1-1
71
Бойко
3
Лео Матос
23
Дуглас
14
Чеберячко
44
Федецкий
5
Федорчук
23
Канкава
29
Ротань
99
Матеус
22
Коноплянка
9
Калинич
4-2-1-2-1
15
Серхио Рико
22
Видаль
15
Колоджейчак
23
Карришу
14
Тремулинас
20
Крыховяк
25
Мбиа
11
Банега
19
Рейес
7
Витоло
70
Бакка
5
Федорчук
90
Безус
90
Безус
5
Федорчук
23
Канкава
28
Шахов
28
Шахов
23
Канкава
9
Калинич
11
Селезнев
11
Селезнев
9
Калинич
19
Рейес
23
Коке
23
Коке
19
Рейес
11
Банега
10
Иборра
10
Иборра
11
Банега
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
Остались в запасе
Днепр
Севилья
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
Остались в запасе
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Днепр - Севилья
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
"НТВ" 21:30 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол 1" 21:00 (прямая)
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