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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фиорентина - Днепр
Фиорентина - Днепр: обзор матча 12 декабря 2013
Фиорентина
12.12.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 6 тур
2 : 1
Завершен
Днепр
40'
Хоакин
75'
Х. Куадрадо
13'
Е. Коноплянка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Днепр
82'
Желтая карточка
Е. Селезнев
Замена
А. Аквилани
️️️️
Х. Куадрадо
78'
ГОЛ! 2:1!
Х. Куадрадо
Пас отдал
М. Амброзини
75'
74'
Замена
Н. Калинич
️️️️
А. Влад
Замена
Д. Писарро
️️️️
М. Фернандес
69'
68'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
С. Политыло
63'
Желтая карточка
Д. Кулаков
62'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
Б. Гама
ГОЛ! 1:1!
Хоакин
Пас отдал
Х. Куадрадо
40'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
38'
Желтая карточка
М. Фернандес
25'
Желтая карточка
М. Амброзини
21'
13'
ГОЛ! 0:1!
Е. Коноплянка
Пас отдал
Р. Ротань
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
(К)
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Джаба Канкава
ОП
29
Руслан Ротань
(К)
ОП
89
Сергей Политыло
ЦП
16
Бруно Гама
ПВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Фиорентина
78
Густаво Мунуа
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Днепр
91
Игорь Варцаба
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-1-3-1-1
33
Нето
21
Паскуаль
2
Гонсало
15
Савич
14
Ронкалья
90
Амброзини
6
Валеро
14
Фернандес
7
Куадрадо
17
Хоакин
10
Ридер
4-2-1-2-1
71
Бойко
44
Федецкий
14
Чеберячко
5
Мандзюк
2
Влад
23
Канкава
29
Ротань
89
Политыло
16
Гама
22
Коноплянка
10
Зозуля
7
Куадрадо
20
Аквилани
20
Аквилани
7
Куадрадо
14
Фернандес
7
Писарро
7
Писарро
14
Фернандес
14
Фернандес
72
Иличич
72
Иличич
14
Фернандес
16
Гама
15
Кулаков
15
Кулаков
16
Гама
2
Влад
9
Калинич
9
Калинич
2
Влад
89
Политыло
11
Селезнев
11
Селезнев
89
Политыло
Остались в запасе
Фиорентина
Днепр
78
Густаво Мунуа
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
7
Андрей Близниченко
ПВ
91
Игорь Варцаба
ВР
14
Сергей Кравченко
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Остались в запасе
7
Андрей Близниченко
ПВ
91
Игорь Варцаба
ВР
14
Сергей Кравченко
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Фиорентина - Днепр
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"Спорт Союз" 21:50 (прямая)
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