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Мальме - ЧФР Клуж
Мальме - ЧФР Клуж: обзор матча 01 августа 2018
Мальме
01.08.2018, среда, 20:15
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
ЧФР Клуж
55'
А. Ингви Траустасон
36'
Д. Джокович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - ЧФР Клуж
77'
Вторая желтая
Х. Кулио
62'
Желтая карточка
Х. Кулио
ГОЛ! 1:1!
А. Ингви Траустасон
55'
Желтая карточка
А. Кристиансен
50'
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Джокович
Пас отдал
О. Хобан
28'
Желтая карточка
Д. Джокович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
Главный тренер
Анес Мравац
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
19
Хуан Кулио
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Мальме
29
Фредрик Андерссон
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
ЧФР Клуж
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
37
Михай Бордеяну
ЦП
3-2-1
20
Бенгтссон
4
Сафари
4
Нильсен
10
Кристиансен
9
Траустасон
10
Страндберг
2-4-1
1
Арлаускис
55
Винисиус
23
Маня
28
Хобан
88
Джокович
10
Деяк
19
Кулио
29
Омрани
Остались в запасе
Мальме
ЧФР Клуж
29
Фредрик Андерссон
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
37
Михай Бордеяну
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
29
Фредрик Андерссон
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Остались в запасе
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
37
Михай Бордеяну
ЦП
Главный тренер
Анес Мравац
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Мальме - ЧФР Клуж
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 0
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
12.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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