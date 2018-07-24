Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЧФР Клуж - Мальме
ЧФР Клуж - Мальме: обзор матча 24 июля 2018
ЧФР Клуж
24.07.2018, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Мальме
45'
К. Страндберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Мальме
45'
ГОЛ! 0:1!
К. Страндберг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Мальме
4
Беранг Сафари
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
Главный тренер
Анес Мравац
ЧФР Клуж
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
31
Александру Ионице
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
Мальме
29
Фредрик Андерссон
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
2-4-1
1
Арлаускис
55
Винисиус
23
Маня
28
Хобан
88
Джокович
19
Кулио
10
Деяк
29
Омрани
3-3-1
4
Сафари
20
Бенгтссон
4
Нильсен
10
Кристиансен
6
Левицки
9
Траустасон
10
Страндберг
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Мальме
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
31
Александру Ионице
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
29
Фредрик Андерссон
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Остались в запасе
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
31
Александру Ионице
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
Остались в запасе
29
Фредрик Андерссон
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Анес Мравац
Статистика матча ЧФР Клуж - Мальме
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
12.10.2026
ЧФР Клуж
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
Новости команд
Все
ЧФР Клуж
Мальме
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
19 февраля
4
«Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
28 января
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
19 февраля
4
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
28 января
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
25 января
«Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Генк» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Мальме» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.95
21 января
«Порту» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+