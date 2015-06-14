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Расписание матчей
Евро-2024
Беларусь - Испания
Беларусь - Испания: обзор матча 14 июня 2015
Беларусь
14.06.2015, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 6 тур
0 : 1
Завершен
Испания
44'
Д. Сильва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Испания
Замена
А. Путило
️️️️
А. Глеб
89'
86'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Д. Сильва
85'
Желтая карточка
Д. Сильва
Замена
И. Стасевич
️️️️
М. Володько
80'
Замена
С. Драгун
️️️️
С. Кисляк
78'
74'
Замена
Иско
️️️️
С. Фабрегас
65'
Замена
Витоло
️️️️
Педро
59'
Желтая карточка
Педро
56'
Желтая карточка
А. Мората
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Пас отдал
С. Фабрегас
Желтая карточка
П. Нехайчик
22'
Желтая карточка
М. Бордачев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
22
Андрей Горбунов
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
4
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
18
Иван Маевский
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Александр Глеб
АП
5
Максим Володько
ПП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
20
Санти Касорла
ЛП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Педро
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Беларусь
12
Сергей Черник
ВР
1
Юрий Жевнов
ВР
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
22
Игорь Стасевич
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
16
Сергей Кривец
ЦП
11
Денис Лаптев
ЦФ
0
Николай Сигневич
ЦФ
Испания
23
Серхио Рико
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
12
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
17
Алейш Видаль
ПЗ
11
Витоло
ЛВ
8
Коке
ЦП
22
Иско
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
22
Нолито
ЦФ
4-2-2-1-1
22
Горбунов
19
Бордачев
4
Мартынович
21
Филипенко
4
Шитов
18
Маевский
15
Кисляк
23
Нехайчик
5
Володько
10
Глеб
8
Корниленко
4-3-2-1
1
Касильяс
16
Хуанфран
15
Рамос
3
Пике
18
Альба
10
Фабрегас
5
Бускетс
20
Касорла
11
Педро
21
Сильва
7
Мората
5
Володько
22
Стасевич
22
Стасевич
5
Володько
15
Кисляк
2
Драгун
2
Драгун
15
Кисляк
10
Глеб
14
Путило
14
Путило
10
Глеб
21
Сильва
12
Бернат
12
Бернат
21
Сильва
10
Фабрегас
22
Иско
22
Иско
10
Фабрегас
11
Педро
11
Витоло
11
Витоло
11
Педро
Остались в запасе
Беларусь
Испания
12
Сергей Черник
ВР
1
Юрий Жевнов
ВР
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
16
Сергей Кривец
ЦП
11
Денис Лаптев
ЦФ
0
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
23
Серхио Рико
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
4
Марк Бартра
ЦЗ
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
17
Алейш Видаль
ПЗ
8
Коке
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
22
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
12
Сергей Черник
ВР
1
Юрий Жевнов
ВР
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
16
Сергей Кривец
ЦП
11
Денис Лаптев
ЦФ
0
Николай Сигневич
ЦФ
Остались в запасе
23
Серхио Рико
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
4
Марк Бартра
ЦЗ
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
17
Алейш Видаль
ПЗ
8
Коке
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
22
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Беларусь - Испания
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Борисов-Арена
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 21:35 (прямая)
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