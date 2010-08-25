Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Осер - Зенит
Осер - Зенит: обзор матча 25 августа 2010
Осер
25.08.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Зенит
10'
С. Ангбар
53'
И. Йелень
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Зенит
Замена
К. Шафни
️️️️
Д. Олиеч
Желтая карточка
Б. Алвеш
Вторая желтая
Т. Губочан
Замена
А. Бухаров
️️️️
Ф. Мейра
Желтая карточка
Т. Губочан
Замена
Ю. Жевнов
️️️️
В. Быстров
Красная карточка
В. Малафеев
Замена
В. Бирса
️️️️
Э. Ле Таллек
Желтая карточка
С. Семак
Желтая карточка
В. Быстров
Замена
Д. Лазович
️️️️
К. Зырянов
ГОЛ! 2:0!
И. Йелень
Пас отдал
А. Кулибали
ГОЛ! 1:0!
С. Ангбар
Пас отдал
Б. Педретти
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
3
Стефан Грихтинг
ЛЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
18
Рой Конту
ЛП
25
Бенуа Педретти
(К)
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
14
Энтони Ле Таллек
АП
14
Деннис Олиеч
ПП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
18
Константин Зырянов
ЛП
37
Сергей Семак
ОП
15
Роман Широков
ЦП
10
Данни
АП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Максим Буржуа
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
4-4-1-1
16
Сорен
3
Грихтинг
6
Кулибали
12
Миньо
2
Ангбар
18
Конту
25
Педретти
88
Ндинга
14
Олиеч
14
Ле Таллек
27
Йелень
4-1-3-1-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Мейра
22
Алвеш
15
Губочан
37
Семак
34
Быстров
15
Широков
18
Зырянов
10
Данни
11
Кержаков
14
Олиеч
25
Шафни
25
Шафни
14
Олиеч
14
Ле Таллек
23
Бирса
23
Бирса
14
Ле Таллек
34
Быстров
30
Жевнов
30
Жевнов
34
Быстров
6
Мейра
11
Бухаров
11
Бухаров
6
Мейра
18
Зырянов
27
Лазович
27
Лазович
18
Зырянов
Остались в запасе
Осер
Зенит
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
Главный тренер
Жан Фернандес
3
Александар Лукович
ЛЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
Остались в запасе
3
Александар Лукович
ЛЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Осер - Зенит
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Примоз Архар
Марко Станчин (оба - Словения)
Стадион:
Аббе-Дешамп
Где смотреть матч:
НТВ - 22:30 (прямая), НТВ Плюс Футбол - 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Осер
Зенит
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
Вчера, 21:51
4
Карпин объяснил невызов Соболева в сборную России медицинской тайной
Вчера, 20:21
7
Карпин дал совет Глушенкову после конфликта в раздевалке сборной России
Вчера, 19:45
10
«Я был недоволен»: Тюкавин высказался о претензиях к Глушенкову
Вчера, 19:35
12
«Спартак» высмеял конфликт игроков «Зенита» с Карпиным
Вчера, 19:22
31
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Осер» – «Ле Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
Вчера, 21:51
4
Карпин объяснил невызов Соболева в сборную России медицинской тайной
Вчера, 20:21
7
Карпин дал совет Глушенкову после конфликта в раздевалке сборной России
Вчера, 19:45
10
«Я был недоволен»: Тюкавин высказался о претензиях к Глушенкову
Вчера, 19:35
12
«Спартак» высмеял конфликт игроков «Зенита» с Карпиным
Вчера, 19:22
31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+