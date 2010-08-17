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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Осер
Зенит - Осер: обзор матча 17 августа 2010
Зенит
17.08.2010, вторник, 20:30
Лига Чемпионов
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Осер
3'
А. Кержаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Осер
Замена
Ж. Кверсия
️️️️
Д. Олиеч
Замена
К. Зырянов
️️️️
С. Семак
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Кержаков
Замена
Р. Конту
️️️️
В. Бирса
Замена
С. Хусти
️️️️
Д. Лазович
Желтая карточка
Ж. Паскаль Миньо
ГОЛ! 1:0!
А. Кержаков
Пас отдал
Д. Лазович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Данко Лазович
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
37
Сергей Семак
ЦП
10
Данни
АП
15
Роман Широков
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
3
Стефан Грихтинг
ЛЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЛП
25
Бенуа Педретти
(К)
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
14
Энтони Ле Таллек
АП
14
Деннис Олиеч
ПП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
22
Максим Буржуа
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
4-1-3-1-1
16
Малафеев
15
Губочан
22
Алвеш
6
Ломбертс
22
Анюков
27
Денисов
27
Лазович
37
Семак
15
Широков
10
Данни
11
Кержаков
4-4-1-1
16
Сорен
2
Ангбар
12
Миньо
6
Кулибали
3
Грихтинг
14
Олиеч
25
Педретти
88
Ндинга
23
Бирса
14
Ле Таллек
27
Йелень
27
Лазович
9
Хусти
9
Хусти
27
Лазович
37
Семак
18
Зырянов
18
Зырянов
37
Семак
11
Кержаков
11
Бухаров
11
Бухаров
11
Кержаков
23
Бирса
18
Конту
18
Конту
23
Бирса
14
Олиеч
20
Кверсия
20
Кверсия
14
Олиеч
Остались в запасе
Зенит
Осер
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
27
Алессандро Розина
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
7
Стивен Ланжиль
РФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
27
Алессандро Розина
ПП
Остались в запасе
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
7
Стивен Ланжиль
РФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Зенит - Осер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Помощники судьи:
Сандер ван Рукел
Ханс Олде-Олтхоф (оба - Голландия)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:00 (прямая) "НТВ" 20:15 (прямая)
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