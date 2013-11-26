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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Атлетико
Зенит - Атлетико: обзор матча 26 ноября 2013
Зенит
26.11.2013, вторник, 21:00
Лига чемпионов, группа G, 5 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
74'
Т. Алдервейрелд (АГ)
53'
Адриан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Атлетико
84'
Желтая карточка
Р. Гарсия
80'
Замена
О. Торрес
️️️️
К. Родригес
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. Алдервейрелд
74'
Замена
А. Аршавин
️️️️
Р. Широков
64'
Замена
В. Быстров
️️️️
В. Файзулин
64'
53'
ГОЛ! 0:1!
Адриан
Пас отдал
Р. Гарсия
30'
Желтая карточка
Хуанфран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
20
Виктор Файзулин
ОП
15
Роман Широков
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Габи
(К)
ОП
14
Рауль Гарсия
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Кристиан Родригес
ПП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
0
Момар Ндойе
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
4
Кришито
6
Ломбертс
15
Губочан
8
Смольников
28
Витсель
20
Файзулин
15
Широков
27
Шатов
7
Халк
11
Кержаков
4-2-3-1
1
Куртуа
20
Хуанфран
13
Миранда
23
Алдервейрелд
2
Инсуа
23
Гилявоги
14
Габи
7
Родригес
6
Коке
14
Гарсия
20
Адриан
20
Файзулин
34
Быстров
34
Быстров
20
Файзулин
15
Широков
28
Аршавин
28
Аршавин
15
Широков
7
Родригес
8
Торрес
8
Торрес
7
Родригес
Остались в запасе
Зенит
Атлетико
23
Егор Бабурин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
0
Момар Ндойе
ЦФ
1
Даниэль Арансубиа
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
Остались в запасе
0
Момар Ндойе
ЦФ
1
Даниэль Арансубиа
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Зенит - Атлетико
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ" 20:50 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 20:00 (прямая)
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