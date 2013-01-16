Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Аль-Хиляль
Зенит - Аль-Хиляль: обзор матча 16 января 2013
Зенит
16.01.2013, среда, 17:00
Matchworld Cup, 1 тур
4 : 1
Завершен
Аль-Хиляль
22'
А. Бухаров
32'
Халк (П)
55'
Б. Алвеш
59'
Л. Джорджевич
26'
С. Аль-Алабдаллх
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Аль-Хиляль
77'
Желтая карточка
Ф. Аль-Жухани
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Лукович
65'
64'
Замена
Ф. Аль-Жухани
️️️️
М. Аль-Маршади
64'
Замена
А. Аль-Азми
️️️️
С. Аль-Алабдаллх
ГОЛ! 4:1!
Л. Джорджевич
59'
ГОЛ! 3:1!
Б. Алвеш
55'
46'
Замена
Уэсли
️️️️
Б. Су Ю
Замена
В. Файзулин
️️️️
Р. Широков
46'
Замена
Б. Алвеш
️️️️
А. Анюков
46'
Замена
В. Быстров
️️️️
С. Семак
46'
Замена
Данни
️️️️
Халк
46'
Замена
А. Витсель
️️️️
К. Зырянов
46'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Бухаров
46'
Замена
В. Малафеев
️️️️
Е. Бабурин
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Халк
32'
26'
ГОЛ! 1:1!
С. Аль-Алабдаллх
ГОЛ! 1:0!
А. Бухаров
Пас отдал
Халк
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
37
Сергей Семак
ЛП
94
Алексей Евсеев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
18
Константин Зырянов
(К)
ЦП
7
Халк
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аль-Хиляль
12
Абдулла Аль-Судаири
ВР
31
Ахмад Аль-Кааби
ЦЗ
44
Яхиа Аль-Муслем
ЦЗ
3
Абдулла Аль-Зоари
(К)
ЦЗ
25
Мажед Аль-Маршади
ЦЗ
61
Сулман Аль-Алабдаллх
ЦЗ
19
Мохаммед Нами
ОП
10
Мохаммед Аль-Шалхоуб
ЦП
41
Мубарак Аль-Биши
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
9
Саад Аль-Харти
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
10
Данни
ЛП
28
Аксель Витсель
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Аль-Хиляль
30
Мохаммед Альвакед
ВР
22
Фахад Аль-Шаммари
ВР
93
Абулазиз Аль-Азми
ЦП
91
Фахад Аль-Жухани
ЦФ
80
Уэсли
ЦФ
4-5-1
23
Бабурин
3
Лукович
6
Ломбертс
15
Губочан
22
Анюков
37
Семак
94
Евсеев
15
Широков
18
Зырянов
7
Халк
11
Бухаров
3-3-3-1
12
Аль-Судаири
3
Аль-Зоари
25
Аль-Маршади
61
Аль-Алабдаллх
31
Аль-Кааби
19
Нами
44
Аль-Муслем
10
Аль-Шалхоуб
41
Аль-Биши
86
Ю
9
Аль-Харти
23
Бабурин
16
Малафеев
16
Малафеев
23
Бабурин
22
Анюков
22
Алвеш
22
Алвеш
22
Анюков
7
Халк
10
Данни
10
Данни
7
Халк
18
Зырянов
28
Витсель
28
Витсель
18
Зырянов
15
Широков
20
Файзулин
20
Файзулин
15
Широков
3
Лукович
22
Иванов
22
Иванов
3
Лукович
37
Семак
34
Быстров
34
Быстров
37
Семак
11
Бухаров
19
Джорджевич
19
Джорджевич
11
Бухаров
61
Аль-Алабдаллх
93
Аль-Азми
93
Аль-Азми
61
Аль-Алабдаллх
25
Аль-Маршади
91
Аль-Жухани
91
Аль-Жухани
25
Аль-Маршади
86
Ю
80
Уэсли
80
Уэсли
86
Ю
Остались в запасе
Зенит
Аль-Хиляль
75
Степан Ребенко
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
30
Мохаммед Альвакед
ВР
22
Фахад Аль-Шаммари
ВР
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
75
Степан Ребенко
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
Остались в запасе
30
Мохаммед Альвакед
ВР
22
Фахад Аль-Шаммари
ВР
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Зенит - Аль-Хиляль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
- : -
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Информация о матче
Стадион:
Мохаммед бин Зайед Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт" 16:55 (прямая)
Новости команд
Все
Зенит
Аль-Хиляль
«Трабзонспор» везет на матч с «Зенитом» юношеский состав, несмотря на полученную крупную сумму
18:23
2
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
16:55
1
«Биться головой об стенку я устал»: Денисов высказался об уходе из СШОР «Зенит»
16:24
9
Сeмин высказался о критике Глушенкова со стороны игроков сборной России
14:47
20
Карпин назвал самых успешных российских и иностранных тренеров
09:45
2
«Трабзонспор» везет на матч с «Зенитом» юношеский состав, несмотря на полученную крупную сумму
18:23
2
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
16:55
1
«Биться головой об стенку я устал»: Денисов высказался об уходе из СШОР «Зенит»
16:24
9
Сeмин высказался о критике Глушенкова со стороны игроков сборной России
14:47
20
Карпин назвал самых успешных российских и иностранных тренеров
09:45
2
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Хиляля» и «Шабаба Аль-Ахли» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Хиляля» и «Аль-Фатеха» на победу в матче 12-го тура
30 октября
«Аль-Кадисия» – «Аль-Хиляль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Кадисии» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 11-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+