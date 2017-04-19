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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Ювентус
Барселона - Ювентус: обзор матча 19 апреля 2017
Барселона
19.04.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Ювентус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Ювентус
88'
Замена
К. Асамоа
️️️️
Г. Игуаин
84'
Замена
М. Лемина
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
Х. Маскерано
️️️️
С. Роберто
78'
75'
Замена
А. Барцальи
️️️️
П. Дибала
64'
Желтая карточка
С. Хедира
Замена
П. Алькасер
️️️️
И. Ракитич
58'
57'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Желтая карточка
Неймар
44'
Желтая карточка
А. Иньеста
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
9
Марио Манджукич
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
14
Умтити
5
Бускетс
6
Роберто
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-3-1-2
1
Буффон
10
Алвес
19
Бонуччи
14
Кьеллини
26
Сандро
7
Куадрадо
28
Хедира
15
Пьянич
9
Манджукич
9
Игуаин
21
Дибала
6
Роберто
14
Маскерано
14
Маскерано
6
Роберто
11
Ракитич
9
Алькасер
9
Алькасер
11
Ракитич
21
Дибала
15
Барцальи
15
Барцальи
21
Дибала
9
Игуаин
27
Асамоа
27
Асамоа
9
Игуаин
7
Куадрадо
99
Лемина
99
Лемина
7
Куадрадо
Остались в запасе
Барселона
Ювентус
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Луис Энрике
33
Нето
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Барселона - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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