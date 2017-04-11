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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Барселона
Ювентус - Барселона: обзор матча 11 апреля 2017
Ювентус
11.04.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Барселона
7'
П. Дибала
22'
П. Дибала
55'
Д. Кьеллини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Барселона
Желтая карточка
М. Лемина
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
С. Умтити
Замена
А. Барцальи
️️️️
М. Пьянич
89'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
П. Дибала
81'
Желтая карточка
С. Хедира
74'
Замена
М. Лемина
️️️️
Х. Куадрадо
73'
Желтая карточка
М. Манджукич
63'
57'
Желтая карточка
А. Иньеста
ГОЛ! 3:0!
Д. Кьеллини
Пас отдал
М. Пьянич
55'
53'
Желтая карточка
Л. Суарес
46'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Ж. Матье
Желтая карточка
Д. Алвес
28'
ГОЛ! 2:0!
П. Дибала
Пас отдал
М. Манджукич
22'
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
Х. Куадрадо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
9
Марио Манджукич
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
10
Неймар
ЛВ
14
Хавьер Маскерано
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ювентус
33
Нето
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-3-1-2
1
Буффон
26
Сандро
14
Кьеллини
19
Бонуччи
10
Алвес
28
Хедира
15
Пьянич
7
Куадрадо
9
Манджукич
21
Дибала
9
Игуаин
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
14
Умтити
22
Матье
3
Пике
14
Маскерано
6
Роберто
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
15
Пьянич
15
Барцальи
15
Барцальи
15
Пьянич
7
Куадрадо
99
Лемина
99
Лемина
7
Куадрадо
21
Дибала
8
Ринкон
8
Ринкон
21
Дибала
22
Матье
20
Гомеш
20
Гомеш
22
Матье
Остались в запасе
Ювентус
Барселона
33
Нето
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
33
Нето
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ювентус - Барселона
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Альянц Стадиум
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