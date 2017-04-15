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РПЛ 2026/2027
Анжи - Крылья Советов
Анжи - Крылья Советов: обзор матча 15 апреля 2017
Анжи
15.04.2017, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Крылья Советов
89'
А. Хубулов (П)
9'
С. Корниленко
23'
Г. Зотов
64'
К. Паскуато
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Крылья Советов
90'
Замена
И. Таранов
️️️️
А. Зуев
89'
Желтая карточка
С. Божин
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Хубулов
89'
84'
Замена
С. Ткачев
️️️️
К. Паскуато
65'
Замена
А. Глеб
️️️️
Д. Бруно
Замена
П. Долгов
️️️️
Ф. Будковский
65'
64'
ГОЛ! 0:3!
К. Паскуато
Пас отдал
Д. Бруно
Замена
А. Прудников
️️️️
Ш. Асильдаров
46'
Замена
А. Гулиев
️️️️
С. Брызгалов
36'
23'
ГОЛ! 0:2!
Г. Зотов
Пас отдал
Д. Бруно
Желтая карточка
С. Паршивлюк
15'
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Корниленко
Пас отдал
А. Зуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
22
Срджан Мияилович
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Анжи
1
Александр Фильцов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
91
Павел Долгов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Крылья Советов
88
Виталий Шильников
ВР
1
Георгий Лория
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
11
Александр Глеб
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Юрченко
92
Брызгалов
2
Жиров
97
Фибел
5
Мусалов
18
Паршивлюк
3
Тетрашвили
88
Хубулов
91
Яковлев
28
Будковский
9
Асильдаров
3-2-1-1-3
14
Конюхов
4
Бато
47
Божин
30
Надсон
31
Зотов
33
Ятченко
22
Мияилович
17
Зуев
12
Корниленко
8
Паскуато
9
Бруно
92
Брызгалов
99
Гулиев
99
Гулиев
92
Брызгалов
28
Будковский
91
Долгов
91
Долгов
28
Будковский
9
Асильдаров
89
Прудников
89
Прудников
9
Асильдаров
17
Зуев
0
Таранов
0
Таранов
17
Зуев
9
Бруно
11
Глеб
11
Глеб
9
Бруно
8
Паскуато
11
Ткачев
11
Ткачев
8
Паскуато
Остались в запасе
Анжи
Крылья Советов
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Александр Фильцов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
98
Илья Визнович
ЦФ
29
Павел Кудряшов
ПВ
88
Виталий Шильников
ВР
1
Георгий Лория
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Александр Фильцов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Остались в запасе
98
Илья Визнович
ЦФ
29
Павел Кудряшов
ПВ
88
Виталий Шильников
ВР
1
Георгий Лория
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Анжи - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
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