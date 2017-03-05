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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Торонто
Реал Солт-Лейк - Торонто: обзор матча 05 марта 2017
Реал Солт-Лейк
05.03.2017, воскресенье, 00:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Торонто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Торонто
82'
Желтая карточка
С. Джовинко
80'
Замена
М. Дельгадо
️️️️
А. Купер
Замена
Л. Малхолланд
️️️️
Санни
78'
Желтая карточка
Санни
72'
Замена
Ч. Барретт
️️️️
Ю. Мовсисян
69'
61'
Замена
В. Васкес
️️️️
Д. Осорио
53'
Желтая карточка
С. Бейташур
45'
Желтая карточка
Н. Хагглунд
Желтая карточка
Н. Римандо
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
2
Тони Белтран
ЦЗ
18
Давид Хорст
ЦЗ
16
Крис Вингерт
ЦЗ
5
Кайл Беккерман
ЛП
11
Альберт Русняк
АП
8
Санни
ПП
7
Джордан Аллен
ЛФ
8
Жоао Плата
ЦФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Торонто
1
Клинт Ирвин
ВР
3
Дрю Мур
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
2
Джастин Морроу
ЛП
26
Армандо Купер
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
4
Майкл Брэдли
АП
33
Стивен Бейташур
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Реал Солт-Лейк
19
Люк Малхолланд
ЦП
19
Чад Барретт
ЦФ
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
7
Виктор Васкес
ЦП
47
Цубаса Эндо
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
3-2-1-3
18
Римандо
2
Белтран
18
Хорст
16
Вингерт
5
Беккерман
8
Санни
11
Русняк
7
Аллен
14
Мовсисян
8
Плата
3-4-1-1
1
Ирвин
3
Мур
4
Хагглунд
15
Савалета
33
Бейташур
26
Купер
21
Осорио
2
Морроу
4
Брэдли
21
Джовинко
14
Мовсисян
19
Барретт
19
Барретт
14
Мовсисян
8
Санни
19
Малхолланд
19
Малхолланд
8
Санни
21
Осорио
7
Васкес
7
Васкес
21
Осорио
26
Купер
8
Дельгадо
8
Дельгадо
26
Купер
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Торонто
Главный тренер
Фредди Хуарес
25
Алекс Боно
ВР
47
Цубаса Эндо
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
Остались в запасе
25
Алекс Боно
ВР
47
Цубаса Эндо
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Торонто
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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