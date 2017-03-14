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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Порту
Ювентус - Порту: обзор матча 14 марта 2017
Ювентус
14.03.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Порту
42'
П. Дибала (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Порту
Замена
Т. Ринкон
️️️️
П. Дибала
78'
70'
Замена
Отавио
️️️️
О. Торрес
67'
Замена
Д. Жота
️️️️
Я. Браими
Замена
А. Барцальи
️️️️
М. Бенатиа
60'
46'
Замена
В. Боли
️️️️
А. Силва
Замена
М. Пьяца
️️️️
Х. Куадрадо
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Дибала
42'
40'
Красная карточка
М. Перейра
36'
Желтая карточка
А. Андре
30'
Желтая карточка
М. Лаюн
Желтая карточка
Х. Куадрадо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Ясин Браими
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ювентус
33
Нето
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Порту
1
Жозе Са
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
25
Отавио
АП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
4-3-3
1
Буффон
26
Сандро
19
Бонуччи
4
Бенатиа
10
Алвес
10
Маркизио
28
Хедира
7
Куадрадо
21
Дибала
9
Игуаин
9
Манджукич
4-1-3-2
12
Касильяс
19
Лаюн
5
Маркано
18
Фелипе
2
Перейра
2
Перейра
8
Браими
21
Андре Андре
8
Торрес
19
Силва
9
Тикиньо
4
Бенатиа
15
Барцальи
15
Барцальи
4
Бенатиа
21
Дибала
8
Ринкон
8
Ринкон
21
Дибала
7
Куадрадо
7
Пьяца
7
Пьяца
7
Куадрадо
8
Браими
20
Жота
20
Жота
8
Браими
19
Силва
30
Боли
30
Боли
19
Силва
8
Торрес
25
Отавио
25
Отавио
8
Торрес
Остались в запасе
Ювентус
Порту
33
Нето
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Жозе Са
ВР
21
Рубен Невеш
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
33
Нето
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
21
Рубен Невеш
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Ювентус - Порту
1
2
12
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
12
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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