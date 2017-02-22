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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Ювентус
Порту - Ювентус: обзор матча 22 февраля 2017
Порту
22.02.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Ювентус
72'
М. Пьяца
74'
Д. Алвес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Ювентус
Желтая карточка
И. Маркано
89'
86'
Замена
К. Маркизио
️️️️
П. Дибала
Желтая карточка
Э. Эррера
85'
74'
Замена
️️️️
Д. Алвес
74'
ГОЛ! 0:2!
Д. Алвес
Пас отдал
А. Сандро
73'
Замена
Д. Алвес
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
Д. Жота
️️️️
Я. Браими
73'
72'
ГОЛ! 0:1!
М. Пьяца
67'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Х. Куадрадо
63'
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Х. Корона
️️️️
Р. Невеш
61'
50'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
М. Перейра
45'
+2
Замена
М. Лаюн
️️️️
А. Силва
30'
Вторая желтая
А. Теллес
27'
Желтая карточка
А. Теллес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЛП
2
Данилу Перейра
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
16
Эктор Эррера
ПП
9
Тикиньо
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Порту
1
Жозе Са
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
Ювентус
33
Нето
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
13
Теллес
18
Фелипе
5
Маркано
2
Перейра
2
Перейра
21
Невеш
8
Браими
16
Эррера
19
Силва
9
Тикиньо
4-3-3
1
Буффон
2
Лихтштайнер
15
Барцальи
14
Кьеллини
26
Сандро
7
Куадрадо
28
Хедира
15
Пьянич
21
Дибала
9
Игуаин
9
Манджукич
8
Браими
20
Жота
20
Жота
8
Браими
21
Невеш
17
Корона
17
Корона
21
Невеш
19
Силва
19
Лаюн
19
Лаюн
19
Силва
2
Лихтштайнер
10
Алвес
10
Алвес
2
Лихтштайнер
21
Дибала
10
Маркизио
10
Маркизио
21
Дибала
7
Куадрадо
7
Пьяца
7
Пьяца
7
Куадрадо
Остались в запасе
Порту
Ювентус
1
Жозе Са
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
33
Нето
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Порту - Ювентус
4
1
8
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
8
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
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